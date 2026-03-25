Az Exatlon sztárja két győztes nap után elárulta a Bajnok csapat titkát!

Rajongók tömege várta, hogy újra képernyőre kerüljön az Exatlon Hungary műsora. A második nap után a Bajnok csapat örülhetett, mivel mindkét napot győzelemmel zárták. Bacskai Balázs, olimpikon bokszoló elárulta, hogy mi lehet a titkuk, amivel eddig sikerült felülmúlniuk a Kihívókat.

Az Exatlon Hungary versenyzője, Bacskai Balázs nem kímélte a Kihívók csapatát (Fotó: Tumbász Hédi)

Bacskai Balázs az Exatlon második napja után értékelte csapata teljesítményét

A Bajnokok erősen indították az Exatlon 2026-os évadát, aminek titkát is elárulta az Európa-bajnok bokszoló.

A győzelmet nem kell megmagyarázni és nagyon boldog volt a csapat, hogy megnyertük a villát és az élményjátékot. Mindkettő kellőképpen feldobta a brigádot. A csapat titka talán az lehetett, hogy mindannyian bizonyítani akartunk. Lehet, hogy jobban, mint az ellenfél és kevésbé voltunk megszeppenve

– mondta a második adás után Bacskai Balázs.

Összetartásból eddig sem volt hiány a Bajnokok között, amivel sikerült lehengerlő teljesítménnyel megnyerniük mindkét adást, de a győzelem még nagyobb motivációt adott társaságnak.

Bacskai Balázs testi ereje helyett mentális fölényét szeretné kihasználni a jövőben (Fotó: TV2)

Bacskai Balázs szeretne ennél is jobb teljesítményt mutatni

Hiába a két megnyert nap, az olimpikon bokszoló nem teljesen elégedett saját teljesítményével. A taktika már megvan a fejében, de ezt szeretné megmutatni a műsorban is.

Igazából azt kaptam a pályák során, amire számítottam. Tudtam, hogy nem lesz egyszerű, meg a mentalitásomból adódóan gondoltam, hogy megyek majd előre, mint egy buldózer és arra próbáltam figyelni, hogy ne sérüljek meg. Hát, ez valamilyen szinten sikerült is, meg nem is. De ennek ellenére inkább próbálom magamat lassítani, mert azt veszem észre, hogy nem a pálya dönt, hanem a végén a dobások

– árulta el Bacskai Balázs.

A négy év kihagyás után visszatérő Exatlon Hungary Palik László és Gelencsér Timi vezetésével nem okozott csalódást azoknak a rajongóknak, akik régóta várták vissza a televízió képernyőjére a műsort.

Ma este 20 órától pedig érkezik a TV2 Exatlon Hungary harmadik napja, ahol kiderül, hogy a kihívóknak sikerül-e megszerezni első győzelmüket.