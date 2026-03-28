Nagy fordulatot hozott az Exatlon! Ekler Luca megsiratta kieső csapattársát!

Nagy izgalmakat hozott az Exatlon Hungary 2026 első hetének utolsó adása. A két Bajnok lány párbajával zárult a hét, ahol mindketten megmutatták, hogy helyük van ebben a műsorban. Ekler Lucának nagy beleszólása volt a tegnapi napba, mivel ő választhatta ki, hogy ki versenyzik majd Jakabos Zsuzsannával. Vajon miért ő? Azért, mert neki volt a legjobb statisztikája a Bajnokok közül, mivel még egy futamon sem maradt alul.

Az Exatlon legjobban teljesítő versenyzője nehezen viselte el a döntés súlyát (Fotó: Tumbász Hédi)

Ekler Lucának nehéz döntést kellett hoznia az Exatlon első hetén

A paraatléta tehát azt a feladatot kapta Palik Lászlótól, hogy válassza ki Jakabos Zsuzsanna ellenfelét a párbajra. Sokáig tanakodott Luca, sőt, még a csapat véleményét is kikérte, de végül Vadkerti Adélt választotta.

Sokkal jobban megviselt, mint gondoltam volna. Nem is annyira a döntés, hanem az, hogy mintha így valamelyikőjük elvesztése egy kicsit az én lelkemen száradna, pedig tudtam, hogy ettől el kell vonatkoztatnom, de mégis nagyon nehéz volt. Nagyon sajnálom, hogy így alakult. De nagyon örülök annak, hogy mind a két lányon azt láttam a párbaj során, hogy a héten talán a legjobb formájukat hozzák és mindent beleadva tudott Adél végül győzni

— mondta a tegnapi nap után a Borsnak Ekler Luca.

A párbaj előtti csapatmegbeszélésen Karvalics Eszter neve is felmerült, mivel Halász Jázmin szerint mindig a könnyű ellenfeleket választja, ami nem érdeke a csapatnak. Luca döntése végül nem Eszterre esett, pedig a versenyző kijelentette, hogy ha a többiek úgy érzik, akkor nyugodtan küldhetik. „Én ezt nem úgy értettem, hogy ő a párbajra ajánlkozik fel. Mindenesetre azt gondolom, hogy Eszter az első héten stabil teljesítményt nyújtott. A későbbiekben azért egyre jobban kiderül, hogy kinek milyen képességei vannak. Lehet, hogy a második vagy a harmadik héten már más elgondolás szerint döntenék” - jelentette ki a paraatléta.

Ekler Luca elmondása szerint jól döntött, amikor Adélt választotta (Fotó: TV2)

Ekler Luca megsiratta Jakabos Zsuzsa búcsúját

Az eddig hibátlan mérleggel álló sportoló döntése nem lehetett egyszerű, de Vadkerti Adél helyzete sem volt az, mivel a saját csapattársa választotta őt, hogy párbajozzon.

A lányok elmondása alapján ők is ezt a döntési sémát követték volna, úgyhogy szerintem én ezzel nem helyeztem Adélra plusz nyomást. Nyilván amikor már látszódott, hogy kinek-hogy lesz a statisztikája, akkor éreztem Adélon egy-egy kisebb megzuhanást, úgyhogy biztos nem volt könnyű neki. De szerintem nagyon jól tudta kezelni és feldolgozni azt, hogy ő fog menni a párbajra. És ahogy fejben erre összeszedte magát, de nem csak ő, hanem Zsu is, az példaértékű. Tomi is mondta, hogy a világversenyek előtt látjuk, hogy ők olyan koncentráltak és fókuszáltak, mint akkor a párbaj előtt. És hát tényleg brutális volt, hogy mindketten mit küzdöttek

— mesélte Luca.