Dévényi Tibi bácsi visszatért Kádár szellemével: megdöbbentő relikvia a Kincsvadászok VIP-ban!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 07:30
Folytatódik a TV2 műtárgy kereskedő showja, melybe most sztárok hozzák el értékes régiségeiket. Dévényi Tibi bácsi most egy igazán izgalmas Kádár hagyatékkal érkezett a Kincsvadászok VIP műsorába.
A 78 éves egykori lemezlovas jellemén mit sem fog az idő. Dévényi Tibi bácsi elképesztő humorával és izgalmas történeteivel érkezett a Kincsvadászok VIP adásába, egy igazi Kádár hagyatékkal.

Dévényi Tibi bácsi egy Kádár vázával érkezett a Kincsvadászokba
Dévényi Tibi bácsi egy igazi Kádár János hagyatékkal érkezett a Kincsvadászok VIP-ba (Fotó: TV2)

Kádár relikvia a Kincsvadászok VIP-ban

Dévényi Tibi bá nem akármilyen műtárggyal és hozzá tartozó eredettörténettel jött a Kincsvadászok kereskedőihez. A rádiós legenda egy vázát hozott licitálásra, amely egykor Kádár János pártfőtitkár tulajdonában állt. A Retro Rádió műsorvezetőjét nem csak a váza köti a néhai politikushoz: Dévényi Tibornak bizony számtalan alkalommal meggyűlt a baja a hatóságokkal, miután előszeretettel parodizálta Kádárt.

Folyton behivatott a rendőrség, amiért én rock koncerteken parodizáltam Kádárt, aki akkor még hivatalban volt. Egyszer bejött az öltözőbe és azt mondta nekem: "Nem ismertem magamra." Erre a felesége rászólt, hogy: "Márpedig te így beszélsz"

 – mesélte a tréfás történetet Tibi bácsi.

Letartóztatták Dévényi Tibi bát,a miért Kádárt utánozta
Till Attila Tilla és a Kincsvadászok szakértője, Megyesi Balázs is elámult a műtárgy történetén (Fotó: TV2)

Még értékesebbé vált a műtárgy

A rádiós műsorvezető elárulta, hogy sok-sok évvel ezelőtt egy Illés együttes rajongótól kapta a vázát, aki igazi műgyűjtő volt. A tárgy természetesen azonnal elvarázsolta a kereskedőket, de mindannyian egyetértettek abban, hogy habár valóban nagy az eszmei érték, az mégis értékesebbé teszi számukra a tárgyat, hogy maga Dévényi Tibi bácsi hozta el nekik.

 

