Megrázó történetet idézett fel hadifogoly édesapjáról Oszvald Marika

Az Operettszínház örökifjú primadonnája, Oszvald Marika sokak számára a derű, az életigenlés és a zene szimbóluma. Ám kevesen tudják, hogy a művésznő családja komoly megpróbáltatásokat élt át a háború éveiben. Az édesapja, Oszvald Gyula operaénekes volt, akinek pályáját és életét is kettétörte a világháború – hadifogságba esett, és csak hosszú szenvedések után térhetett haza. Marika most először mesélt a Borsnak egy drámai anekdotán keresztül, milyen abszurd szituációk szegélyezték édesapja fogságban töltött napjait.
„Édesapám a hadifogságban a fagyott földön aludt. Egymáshoz bújva próbálták átvészelni a hideg éjjeleket…” – idézte fel meghatottan a művésznő. A túlélésért nap mint nap küzdöttek, sokszor a fagyott krumpli kaparása volt az egyetlen ételhez jutás, de még így is akadt idejük egy kis tréfára, hogy megőrizzék emberségüket:
Az amerikaiakkal összetűzésbe kerültek édesapámék, ugyanis az ottlévő nők apura szálltak rá. Erre persze, hogy pipák lettek, verekedés tört ki. Végül ebből az lett, hogy mindannyian büntetésbe kerültek...
– mesélte nevetve, bár a komikus történet hátterében ott húzódik a háború súlyos valósága. Mégis, ezekben az embertelen körülményekben is megcsillant a remény, amikor Oszvald Gyula – aki már akkor is kiváló művésznek számított – énekelni kezdett.
„Ekkor apám elkezdte énekelni a Hazám, hazám-at egy dobogóra állva, mivel operaénekes volt. Mindenki elkezdett énekelni magyarul, rendkívüli hangulat alakult ki” – mesélte meghatottan Marika, és a hangja megtelik büszkeséggel. A dal nemcsak hazaszeretetet, hanem erőt adott a foglyoknak, és egy pillanatra újra emberré tette őket a háború közepén.
Oszvald Marika számára a háború tanulsága ma is egyértelmű: „Okos enged, szamár szenved – de a háborúban az okos is szenved”– vallotta be a művésznő. Marika szerint nincs győztes, ha emberek szenvednek, és a béke az egyetlen út, amelyen valóban érdemes járni.
A derűs, mindig mosolygós operettcsillag tehát így őrzi apja emlékét – a férfiét, aki a fagyott földön fekve is képes volt énekelni a hazáról, és akinek hangja még ma is ott visszhangzik lánya szívében.
