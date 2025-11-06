Megrázó történetet idézett fel hadifogoly édesapjáról Oszvald Marika

Az Operettszínház örökifjú primadonnája, Oszvald Marika sokak számára a derű, az életigenlés és a zene szimbóluma. Ám kevesen tudják, hogy a művésznő családja komoly megpróbáltatásokat élt át a háború éveiben. Az édesapja, Oszvald Gyula operaénekes volt, akinek pályáját és életét is kettétörte a világháború – hadifogságba esett, és csak hosszú szenvedések után térhetett haza. Marika most először mesélt a Borsnak egy drámai anekdotán keresztül, milyen abszurd szituációk szegélyezték édesapja fogságban töltött napjait.

Oszvald Marika története remekül rámutat a háború abszurditására (Fotó: MWArchív)

Oszvald Marika édesapja nagy kínokat élt át

„Édesapám a hadifogságban a fagyott földön aludt. Egymáshoz bújva próbálták átvészelni a hideg éjjeleket…” – idézte fel meghatottan a művésznő. A túlélésért nap mint nap küzdöttek, sokszor a fagyott krumpli kaparása volt az egyetlen ételhez jutás, de még így is akadt idejük egy kis tréfára, hogy megőrizzék emberségüket:

Az amerikaiakkal összetűzésbe kerültek édesapámék, ugyanis az ottlévő nők apura szálltak rá. Erre persze, hogy pipák lettek, verekedés tört ki. Végül ebből az lett, hogy mindannyian büntetésbe kerültek...

– mesélte nevetve, bár a komikus történet hátterében ott húzódik a háború súlyos valósága. Mégis, ezekben az embertelen körülményekben is megcsillant a remény, amikor Oszvald Gyula – aki már akkor is kiváló művésznek számított – énekelni kezdett.

Óriási hatást gyakorolt a rögtönzött előadása

„Ekkor apám elkezdte énekelni a Hazám, hazám-at egy dobogóra állva, mivel operaénekes volt. Mindenki elkezdett énekelni magyarul, rendkívüli hangulat alakult ki” – mesélte meghatottan Marika, és a hangja megtelik büszkeséggel. A dal nemcsak hazaszeretetet, hanem erőt adott a foglyoknak, és egy pillanatra újra emberré tette őket a háború közepén.

Oszvald Gyula öröksége mai napig velünk él (Fotó: MTI)

A háborúval senki se jár jól

Oszvald Marika számára a háború tanulsága ma is egyértelmű: „Okos enged, szamár szenved – de a háborúban az okos is szenved”– vallotta be a művésznő. Marika szerint nincs győztes, ha emberek szenvednek, és a béke az egyetlen út, amelyen valóban érdemes járni.