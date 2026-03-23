Dér Heni nem először hangolta a közönséget Orbán Viktor előtt, óriási tömeg Kecskeméten

A március 15-ei Békemenet után Orbán Viktor országjárásra indult, hogy személyesen találkozzon a szavazókkal az április 12-ei választások előtt. Az országjárás mai állomása Kecskemét volt, ahol ezúttal is ezrek gyűltek össze, hogy részt vegyenek az eseményen. A tér zsúfolásig megtelt, és amerre csak a szem ellátott, magyar zászlók lobogtak a tömegben. A rendezvényt ismét Dér Heni nyitotta meg, aki korábban már több alkalommal is fellépett Orbán Viktor előtt. Az énekesnő produkciója ezúttal is óriási sikert aratott és gyorsan magával ragadta a jelenlévőket.

Dér Heni az Edda slágerével indította Orbán Viktor kecskeméti országjárását Fotó: BUS CSABA

Nem először énekelt Dér Heni Orbán Viktor országjárásán

Nem ez volt az első alkalom, hogy Dér Heni az országjárás egyik állomásán lépett fel. Korábban az Egerben rendezett eseményen is színpadra állt, ahol szintén a legendás Edda Művek egyik ismert dalát, az Egy ez a tábor című slágert adta elő.

Március 15-én is fellépett Dér Heni az állami ünnepségen - Fotó: Polyák Attila

Kecskeméten folytatódott Orbán Viktor országjárása

A kecskeméti rendezvény hangulata is hasonlóan lelkes volt: hatalmas tömeg gyűlt össze, sokan zászlókkal érkeztek, és a résztvevők közül sokan együtt énekelték a dalt. Az ilyen eseményeknek különösen nagy jelentősége van az április 12-i választások előtti időszakban, hiszen az országjárás célja, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet és személyes találkozásokon keresztül erősödjön a közösség.

Óriási tömeg gyűlt össze Kecskeméten, Orbán Viktor országjárásán - Fotó: Fischer Zoltán

Dér Heni az elmúlt hónapokban több fontos rendezvényen is szerepet vállalt. A januári Fidesz-kongresszuson ő énekelte el a magyar Himnuszt, ami nagy megtiszteltetésnek számít egy előadó számára. Később a március 15-ei Békemenetet követő ünnepségen is színpadra lépett, ahol több ismert előadóval együtt adta elő a Nemzeti dal zenés feldolgozását. A produkcióban olyan énekesekkel szerepelt együtt, mint Pápai Joci, Radics Gigi, Curtis, Pataky Attila és Takáts Tamás.

A kecskeméti országjárási állomás ismét megmutatta, milyen nagy érdeklődés övezi ezeket a rendezvényeket. A tömeg, a lobogó zászlók és a közös éneklés hangulata erős közösségi élménnyé formálta az eseményt.