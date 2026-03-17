Dér Heni indította Orbán Viktor egri országjárását! Óriási tömeg fogadta!

A héten országjárásra indult Orbán Viktor. A magyar miniszterelnök hétfőn Kaposváron mondott beszédet, a mai napon pedig Eger következett. Ahogy azt már megszokhattuk a Háborúellenes Gyűlések során, a mostani országjárás alkalmával sem maradhat el a zenei produkció, amit most Dér Heni varázsolt a színpadra. Az énekesnő korábban is fellépett Orbán Viktor előtt, a Fidesz kongresszuson és a Békemenet utáni március 15-ei ünnepi rendezvényen is.

Dér Heni Orbán Viktor előtt lépett színpadra az országjárás egri állomásán (Fotó: Mediaworks)

Dér Heni hatalmas hangulatot csinált Egerben

Óriási tömeg várta a történelmi városban Orbán Viktort, aki itt folytatta országjárását. Az emberek hangos tapsviharral fogadták a rendezvény alaphangulatát megadó énekesnőt, aki ismét megcsillogtatta lehengerlő tehetségét. Bár a közönség nem Heni miatt érkezett a Dobó István térre, mégis tátott szájjal figyelték a korábbi Sztárban Sztár All Stars győztes énekesnő előadását.

Dér Heni pedig nem akármilyen számmal kápráztatta el az egri közönséget, mivel az Eddától az Egy ez a tábor című klasszikust adta elő az énekesnő. Heni néhány napja egy színpadon is állt az együttes frontemberével, Pataky Attilával, amikor a Nemzeti Dalt adták elő a március 15-ei ünnepi rendezvényen. Természetesen Heni előadását vastaps fogatta a Dobó István téren.