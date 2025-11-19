Epres Panni boldogságának örül a magyar sztárvilág

A sztárvilág reakciója egyértelműen mutatja, milyen erős érzelmeket váltott ki a rajongókból és a hírességekből a meghitt anya–fia tánc. Epres Panni ugyanis egy rövid, de annál beszédesebb videót osztott meg Instagram-oldalán: a felvételen látható, ahogy fiával, Mórral lép a táncparkettre a szalagavató ünnepségen. A páros egyszerre volt elegáns, harmonikus és szívmelengető – nem csoda, hogy pillanatok alatt záporoztak a megható kommentek.

Epres Panni megható videót posztolt közösségi-oldalán, mely sokak szemébe könnyeket csalt

Fotó: ISZA FERENC

A videón Mór klasszikus, fekete frakkban tűnik fel, míg édesanyja egy stílusos, fekete overallban táncol mellette. A jelenet alapján szinte tapintható a köztük lévő szeretet és összhang, amit a rajongók azonnal észrevettek. Epres Panni mindössze egyetlen szót írt a poszt alá.

Legbüszkébb.

A posztra szinte a teljes hazai celebvilág reagált. Debreczeni Zita, Szoboszlai Dominik felesége, Buzsik Borka, Rubint Réka, Tomán Szabina és Sydney van den Bosch is kommentben gratuláltak Mór nagy napjához, és nem titkolták: könnyeket csalt a szemükbe a megható anya-fia tánc. Sokan kiemelték, milyen gyönyörű és elegáns párost alkotnak, mások pedig egyszerűen csak köszönetet mondtak azért, hogy Epres Panni megosztotta velük ezt a pillanatot.

Epres Panni és Buzsik Borka szoros barátságban vannak

Korábban Epres Panni is kommentelte azt a bejegyzést, amelyet Buzsik Borka osztott meg az Instagramon, és amelyen férjével és közös kislányukkal láthatóak. A kölcsönös gratulációk és szívmelengető üzenetek pedig jól mutatják, hogy a sztárbarátok őszintén örülnek egymás boldogságának.