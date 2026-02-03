Kifakadt a Házasság első látásra sztárja volt feleségére: "1,5 millió forintot követel tőlem!"

A Házasság első látásra műsorában a nézők sok mindent megtudhattak Deák Rebeka és Horváth Zsolt kapcsolatáról, ám válásuk óta mindketten még hangosabbak a közösségi oldalakon. Becca korábban arról számolt be, hogy szeretné elfelejteni ezt az időszakot, mivel nincsenek jó emlékei innen. Nemrég Zsolt reakciója felkeltette a rajongók érdeklődését, amiért most a Ki vagy Te valójában podcast műsorában is elmondhatta álláspontját.
1,5 millió forintot követel tőlem. Most pénteken járt le a határidő és 5 napot kaptam arra, hogy ezt elutaljam neki, mert ha nem, akkor beperel
– mondta a korábbi férj, Horváth Zsolt, aki decemberben közösségi oldalán törte meg a csendet.
Kevesen gondolták volna, hogy az ártatlannak tűnő Deák Rebeka perrel fogja fenyegetni korábbi férjét, ám ez az idő is elérkezett Zsolt elmondása szerint. „Tudja nagyon jól, hogy mi a valóság és ennek ellenére képes ilyen büdös nagy kamusztorikkal végig haknizni a komplett magyar sajtót” - árulta el Horváth Zsolt.
Úgy voltam vele, hogy bármilyen is volt közöttünk a viszony, nem tehetem meg azt vele, hogy megalázom egy ország előtt
– mesélte a Ki vagy Te valójában podcast műsorában Horváth Zsolt.
A korábbi férj viccesen gondolt vissza a műsorra és a jelentkezés időszakára. „Engem érdekelt az, hogy mit gondolnak rólam a szakemberek. Kíváncsi voltam, hogy a felállított profilom alapján, milyen típusú nő az, aki hozzám illik. Ez annyira nem jött be szerintem mondjuk” - tette hozzá, kicsit elnevetve magát, Zsolt.
A Házasság első látásra szereplője úgy érzi, hogy nem egyszerű őt kimozdítani a lelki békéjéből. „Ő azért nagyon kevés ahhoz, hogy engem a békémből kizökkentsen. Azért az idegrendszerem ennél már sokkal edzettebb” - számolt be jelenlegi mentális állapotáról Horváth Zsolt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.