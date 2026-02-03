Kifakadt a Házasság első látásra sztárja volt feleségére: "1,5 millió forintot követel tőlem!"

A Házasság első látásra műsorában a nézők sok mindent megtudhattak Deák Rebeka és Horváth Zsolt kapcsolatáról, ám válásuk óta mindketten még hangosabbak a közösségi oldalakon. Becca korábban arról számolt be, hogy szeretné elfelejteni ezt az időszakot, mivel nincsenek jó emlékei innen. Nemrég Zsolt reakciója felkeltette a rajongók érdeklődését, amiért most a Ki vagy Te valójában podcast műsorában is elmondhatta álláspontját.

A Házasság első látásra Zsolt és Rebeka számára sem a tervek szerint sikerült (Fotó: TV2)

Kemény állításokat tett a Házasság első látásra sztárja

1,5 millió forintot követel tőlem. Most pénteken járt le a határidő és 5 napot kaptam arra, hogy ezt elutaljam neki, mert ha nem, akkor beperel

– mondta a korábbi férj, Horváth Zsolt, aki decemberben közösségi oldalán törte meg a csendet.

Kevesen gondolták volna, hogy az ártatlannak tűnő Deák Rebeka perrel fogja fenyegetni korábbi férjét, ám ez az idő is elérkezett Zsolt elmondása szerint. „Tudja nagyon jól, hogy mi a valóság és ennek ellenére képes ilyen büdös nagy kamusztorikkal végig haknizni a komplett magyar sajtót” - árulta el Horváth Zsolt.

Horváth Zsolt és Deák Rebeka úgy tűnik, egy ideig még szívni fogják egymás vérét (Fotó: TV2)

Zsolt nem szeretett volna beleállni volt feleségébe

Úgy voltam vele, hogy bármilyen is volt közöttünk a viszony, nem tehetem meg azt vele, hogy megalázom egy ország előtt

– mesélte a Ki vagy Te valójában podcast műsorában Horváth Zsolt.

A korábbi férj viccesen gondolt vissza a műsorra és a jelentkezés időszakára. „Engem érdekelt az, hogy mit gondolnak rólam a szakemberek. Kíváncsi voltam, hogy a felállított profilom alapján, milyen típusú nő az, aki hozzám illik. Ez annyira nem jött be szerintem mondjuk” - tette hozzá, kicsit elnevetve magát, Zsolt.

A Házasság első látásra szereplője úgy érzi, hogy nem egyszerű őt kimozdítani a lelki békéjéből. „Ő azért nagyon kevés ahhoz, hogy engem a békémből kizökkentsen. Azért az idegrendszerem ennél már sokkal edzettebb” - számolt be jelenlegi mentális állapotáról Horváth Zsolt.