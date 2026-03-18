Gyász: elhunyt Dávid Sándor, a híres sportriporter

Elhunyt Dávid Sándor, a legendás sportriporter – halálhírét családja jelentette be a közösségi médiában.
Azt írják:
Nemcsak a közvetítőfülkéből vagy a könyvei lapjairól fog hiányozni: páratlan humora, kifogyhatatlan történetei és színes egyénisége pótolhatatlan űrt hagy maga után. Jellegzetes hangja örökre elnémult, de Lapaj szívünkben és emlékeinkben örökké velünk él.
A család arról is említést tett, hogy miként szeretnék elbúcsúztatni az egykori újságírót, pontosabban Dávid Sándor végakaratában mi szerepelt.
"Végső nyugalomra helyezéséről a család gondoskodik; búcsúztatását – kérésének megfelelően – szűk családi és baráti körben tervezzük."
Dávid Sándor halála az egész országot megrázta.
Dávid Sándor kardvívóként csapatban magyar bajnok volt, 1959-ben kezdett külsőzni a Népsportnál, ahol 17 éven át tevékenykedett, majd a Magyar Televízió sportosztályára került. A Forma-1-es futamokat 1976-tól 1998-ig kommentálta a magyar tv-nézők számára. Később az Eurosport alapító tagjaként a magyar szerkesztőségben dolgozott. Több mint húsz könyvet írt, közülük a Balczó Andrásról szóló három kiadást ért meg.
A Hungaroring egykori sajtófőnöke 1996-ban Feleki László-díjat vehetett át, 2008-ban a Sportújságírók Világnapja alkalmából a Magyar Sportújságírók Szövetsége Életműdíjjal, a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Aranytollal ismerte el munkásságát. 2016-ban a Magyar Olimpiai Bizottság médiadíjat adományozott számára, 2022-ben pedig Ezüstgerely-díjat érdemelt ki.
Dávid Sándor február 20-án töltötte be 89. életévét.
