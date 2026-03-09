Lassan a falat kaparják a rajongók: így húzza őket T. Danny

Az elmúlt néhány hónapban szinte folyamatosan címlapokra került Telegdy Dániel, avagy T. Danny. A fiatal rapper sokak aggodalmát kiváltotta, miután nagyon lefogyott, mostanában pedig kizárólag maszkban volt hajlandó mutatkozni a nyilvánosság előtt, aminek az okáról mélyen hallgatott, ahogy arról is, tulajdonképpen miért viseli. Végül a napokban megtört a jég, és egy riportban elárulta: hamarosan lekerül róla a maszk.

T. Danny rajongói nem győzik kivárni a visszatérést / Fotó: Ladóczki Balázs

Nem kényelmes nyilván maszkban játszani, de eljön annak is az ideje, hogy ez lekerül és eljön annak is az ideje, hogy ezt az időszakot magam mögött hagyom. Addig még ki kell bírnom ebben kicsit

- mondta el T. Danny.

Hogy pontosan mikor érkezik el ez a pillanat, egyelőre nem tudni: feltehetően hamarosan, a közelmúltban ugyanis a rapper egy fotózáson már maszk nélkül jelent meg. A fotózás apropója, - amelyen T. Danny Hermányi Mariann-nal és Kádár L. Gellérttel együtt vett részt -, T. Danny első filmszerepe volt, amit Dobó Kata romantikus vígjátékában, a Még egy kívánságban kapott. Ez idén novemberben érkezik majd a mozikba.

Újult erővel tért vissza T. Danny

A rajongók egyébként mostanában örömmel konstatálhatták, ahogy a rapper igyekszik összeszedni magát és új életet kezdeni, a korábbi botrányai után: ismét elkezdett edzőterembe járni rengeteg izmot szedett fel magára és kosarazik is. A minap is egy, a pályán készült videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amin profikat megszégyenítő módon dobálja a kosarakat.

Dani, miközben mindenki az albumot várja

- jegyezte meg T. Danny az Instagram-posztjában.

Hát igen, Dani, mi az albumot várjuk, te meg itt kosarazgatsz

- helyeselt az egyik kommentelő, néhány szívecske kíséretében.

Az új albumra tehát egyelőre még várni kell, ám a rajongók addig is örülnek annak, hogy kedvencük ismét jó formában van.