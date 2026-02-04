Mi történt? Hosszú idő után maszk nélkül látták T. Dannyt

Finoman szólva is viharos időszakon van túl Telegdy Dániel, avagy T. Danny. A drogbotrányba keveredett rapper jó darabig csak és kizárólag maszkban volt hajlandó mutatkozni, ami számtalan találgatáshoz vezetett az orrával kapcsolatban. Mostanában viszont kezdtek elcsendesedni körülötte minden, mi több, a napokban egy fotózáson már maszk nélkül jelent meg.

Hosszú idő után maszk nélkül látták. T. Dannyt / Fotó: Facebook/kapas.boglarka

Lekerült a maszk T. Dannyról, így néz ki most a rapper

A fotózás apropója - amelyen a rapper Hermányi Mariann-nal és Kádár L. Gellérttel együtt vett részt -, T. Danny első filmszerepe volt, amit Dobó Kata romantikus vígjátékában, a Még egy kívánságban kapott: a nézők 2026. november 26-ától láthatják majd a mozikban. A képet egy sminkes osztotta meg a közösségi oldalán: ezen T. Danny maszk nélkül látható, a rajongók közül pedig többen örömmel konstatálták, hogy a rapper lassan kezdi összeszedni magát.