A visszatérő Curtis és Radics Gigi óriási sikert aratott a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen

Háborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 07. 11:28 / FRISSÍTÉS: 2026. február 07. 11:28
radics gigiSzabadság vándoraiCurtis
Az egyik legnépszerűbb párossá nőtték ki magukat az utóbbi időben. Curtis és Radics Gigi ezúttal a DPK szombathelyi Háborúellenes Gyűlésén nyűgözte le a közönséget.
Radics Gigi és Curtis ismét együtt állt színpadra, ezúttal a DPK szombathelyi Háborúellenes Gyűlésén, ahol a közönség nagy ovációval fogadta a párost. Az esemény különleges hangulatát tovább erősítette, hogy a már jól ismert és korábban is hatalmas sikert aratott A szabadság vándorai című dalt adták elő, amely az elmúlt hónapokban nemcsak zenei, hanem szimbolikus értelemben is fontossá vált. A dal most újra bebizonyította, hogy időtálló mondanivalója miatt képes alkalmazkodni a jelenkor történéseihez, és egy háborúellenes megmozduláson is hitelesen, erőteljesen szólal meg.

Curtis és Radics Gigi óriási sikert arattak Szombathelyen is.
Curtis és Radics Gigi kisebb kihagyás után adták elő újra a Szabadság Vándorai feldolgozást (Fotó: MW)

Curtis és Radics Gigi dala rendkívül aktuális üzenetet hordoz

Az ikonikus Demjén Ferenc-dal üzenete aktuálisabb, mint valaha. A béke és a szabadság iránti vágy olyan alapvető értékek, amelyek politikai oldaltól és világnézettől függetlenül mindenkit összekötnek. A dal szövege és hangulata pontosan erre rezonál: arra az egyetemes igényre, hogy az emberek biztonságban, háborúk nélkül, szabadon élhessék az életüket. 

Újabb telt házas háborúellenes gyűlés.
A zászlók végig lobogtak, megtelt a szombathelyi aréna (Fotó: Mw)

Ezt jelenti Curtis számára a dal

Curtis korábban már mesélt a Borsnak arról, hogyan született meg a dal újragondolása, és mit jelent számára a társadalmi szerepvállalás: 

Először is azzal kezdeném, hogy szóhoz sem jutok, nagyon örülök, de fontos hangsúlyozni, hogy ez a siker elsősorban Demjén Ferencé, hiszen ha ő nem írja meg ezt az emblematikus dalt, akkor nekünk nincs miből inspirálódni. Megtisztelő, hogy Gigire és rám gondoltak, amikor elkezdték áthangszerelni a Szabadság vándorait. Arra kértek, hogy írjak hozzá egy rapbetétet, nekem pedig, szinte azonnal járni is kezdett az agyam...

– árulta el a Borsnak korábban Curtis. 

Radics Gigi szőke haja meglepte az embereket.
Radics Gigi új frizurája is telitalálat lett (Fotó: Youtube)

Minden idők egyik legnagyobb magyar szerzeményének tartja

Az előadó azt is hangsúlyozta, mennyire természetesen tudott kapcsolódni a dal gondolatvilágához: „Óriási segítség volt, hogy maga a dal az egyik legikonikusabb nóta hazánkban. Nagyon egyszerű volt folytatni a dal gondolatmenetét, hiszen a szabadság jó gerince egy alkotási folyamatnak”– fejtette ki még az október 23-i ünnepség előtt, ahol később több tízezer ember előtt adták elő a dalt Radics Gigivel. A szombathelyi fellépés pedig ismét megmutatta: a Szabadság vándorai nem csupán egy sikeres feldolgozás, hanem olyan dal, amely újra és újra képes megszólítani az embereket – különösen akkor, amikor a béke ügye kerül a középpontba.

