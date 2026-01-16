Drámai fordulat ByeAlex életében: Benjamina nélkül szétesett?

ByeAlex neve megkerülhetetlen a magyar zenei életben, ám az utóbbi időben nem a slágerei, hanem egyre botrányosabb magánélete miatt kerül reflektorfénybe. A fiatal énekes-dalszerző szakítása Rákóczi Benjaminával láthatóan mélyen megrázta: rajongói szerint azóta elveszettnek tűnik, és korábbi lendületének nyoma sincs. Posztjai egyre sötétebb hangvételűek, hangulata mélabússá vált, miközben volt párja látványosan szárnyal. ByeAlex már inkább csak árnyéka önmagának, nem az a színpadot uraló előadó, akit korábban megismerhettünk.

ByeAlex keresi a helyét a szakítás után (Fotó: ByeAlex Instagram)

ByeAlex és a szakítás árnyai

A közösségi médiában ByeAlex egy kommentje verte ki a biztosítékot:

számít egyáltalán hogy emlékeznek ránk, ha már meghaltunk, mindegy

Ez az egy mondat rengeteg találgatásra adott okot. A rajongók szerint ez egyértelmű jel, hogy a szakítás mély nyomot hagyott az énekes lelkében. Az egykor vidám és energikus férfi, most sokkal csendesebb, szinte mogorva, és ez a hangulat egyre gyakrabban tükröződik a nyilvános megjelenéseiben is.

Benjamina szárnyal, ByeAlex bolyong

Míg Rákóczi Benjamina élete töretlenül ível felfelé, ByeAlex mintha nem találná az irányt. A rajongók szerint az énekes sokszor tűnik elveszettnek, és a közösségi médiában írt kommentjei a magány és a bizonytalanság érzését tükrözik. Sokan úgy látják, hogy a szakítás hatására ByeAlex egyfajta depresszív korszakba lépett: a korábbi vidámság helyét a melankólia vette át.

Márta Alex azaz ByeAlex exe bomba formában van (Fotó: Rákóczi Benjamina Instagram)

Kommentek és rajongói reakciók

Az előadó legutóbbi – a halálról és az emlékek jelentéktelenségéről szóló – kommentje hatalmas visszhangot váltott ki a rajongók körében. Sokan próbálták biztatni ByeAlexet, míg mások sajnálkozva jegyezték meg, mennyire más, nyersebb lett ahhoz képest, amilyen egykor volt. A szakítás és a karrierjük eltérő iránya mintha éles ellentétbe került volna: miközben az énekes most a lelki békéjét keresi, volt párja egyre nagyobb sikereket könyvelhet el.

Mi várhat ByeAlexre a jövőben?

A rajongók szerint ByeAlex most bizonytalan úton jár. Sokak úgy vélik, korábbi botrányai árnyékot vethettek nemcsak a karrierjére, hanem a magánéletére is. A nagy kérdés már csak az: a szakítás és a rátelepedő mélabú vajon új lehetőségeket nyit meg előtte, vagy végleg megtöri a korábbi lendületét?