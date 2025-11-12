Kiakadt az ország ByeAlex drogbotrányán! A példakép, aki kokaint tartott otthon? – „Sajnos Ti vagytok a fiatalok példaképei”

Felrobbantotta az internetet ByeAlex vallomása, miután a zenész közösségi oldalán maga ismerte be: házkutatást tartottak nála, és kis mennyiségű kábítószert találtak a lakásában. A rendőrség is megerősítette, hogy a Csillag születik zsűritagját és zenekarának két tagját kábítószer birtoklásával gyanúsítják, de szabadlábon védekezhetnek. T.Danny ügye után itt az újabb drogbotrány a hazai zenei életben – sokan már azt kérdezik, vajon hol lesz a vége. A botrány nyomán a rajongók körében hatalmas felháborodás tört ki, sokan elfordultak tőle, és kemény szavakkal illették a zenészt.

ByeAlex drogbotránya mindenkit sokkolt (Fotó: Dombóvári Tamás)

ByeAlex botránya reggel pattant ki

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Irodája szerda reggel fél hétkor vonult ki ByeAlex otthonához, ahol – a hivatalos közlés szerint – „önként előadott, saját fogyasztásra vásárolt kokain” került elő. Az énekes a Facebookon azt írta, nem titkolózik, és mindenben együttműködött a rendőrökkel, de a közösségi oldalakon ez nem csillapította a kedélyeket. A kommentelők dühösek, csalódottak, és sokan példaképként számonkérik rajta a felelősséget:

„Példakép... sajnos Ti vagytok a fiatalok példaképei, a pillanatnyi örömöt hajszoljátok a felfújt életetekben, a kokain hozza el a boldogságot, és nagyon sok fiatal megy utánatok, néha a vesztükbe… Ti vagytok a jelenkor József Attilái, szomorú… Egyszer lesz gyereked, és ezeken a szereken fog élni… remegni fog a kezed. Példakép vagy több tízezer embernek, ezt soha ne téveszd szem elől!” – írta egy kommentelő, akinek szavai alatt több százan reagáltak hasonló véleménnyel.

Hol a példamutatás?

Voltak, akik a családok tragédiáit emlegették fel, akiket kettészakított a kábítószer.

Nagyon sajnálom. Nem tudom, miért nyúlnak értékes fiatalok ilyen dolgokhoz. Az efféle pillanatnyi öröm a családnak, a hozzátartozóknak végtelen, gyógyíthatatlan szomorúságot okozhat. Vannak szülők, akik az ünnepnapokat zokogva a Farkasréti temetőben töltik évtizedek óta”

– írta egy megható hozzászólásban egy édesanya.

Sokan először nem is hitték el, hogy a hír igaz: „Azt hittem, az lesz a vége, hogy kamu... ott a macsek, meg a szép barátnőd! Ne tedd!” – írta valaki, aki szerint az énekes „mindent kockára tett”.