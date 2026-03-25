"Ági elvesztése óta olyan, mint a kínai" - Rettenetesen aggódik a párja Bodrogi Gyuláért

Január végén hunyt el Voith Ági Jászai Mari-díjas magyar színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. A tragédia az egész országot mélyen megrázta, de talán senkit se jobban, mint a művésznő férjét, Bodrogi Gyulát. A pár ugyan már évtizedek óta külön élt, a végsőkig házasok maradtak. A színművész párja, Vass Angéla nemrég megszólalt, és elárulta, Bodrogi Gyula továbbra is magába zárkózva gyászol.
Nagyon sok mindenen mentünk át, ami nyomot hagyott bennem. Gyuszikám kilencvenkét éves. Még most is gyönyörű, mint a nap. Itthon már nem kell neki a bot, anélkül járkál a lakásban. De Ági elvesztése óta olyan, mint a kínai. Nem tudom megfejteni, mi jár a fejében, mi játszódik le benne. Látja, hogy totál kivagyok, talán ezért hallgat. Ha eltűnök a fürdőszobában, már keres, hogy hol vagyok. Mindent tudni akar. Erősen kötődik hozzám
- mondta el Angéla, aki azt is elmondta, bár az évek során néhányszor felmerült benne a házasság gondolata, sem Voith Ági, sem Bodrogi nem akart válni, így nem erőltette.
Húszévesen ismertem meg, amikor ő már negyven volt. Azóta együtt vagyunk. Még akkor is, ha eleinte jöttem-mentem, hol nála, hol a saját otthonomban aludtam. Aztán hozzá költöztem, és azóta együtt lakunk, együtt vadászunk, együtt utazgatunk. Ádám is azt mondta a minap, hogy ’Apa, most már elvehetnéd Angélát!’ Nevettünk is ezen egy jó nagyot. Most? Most már minek? Mi így is elválaszthatatlanok vagyunk
- tette hozzá Angéla, a Story beszámolója szerint.
