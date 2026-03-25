"Ági elvesztése óta olyan, mint a kínai" - Rettenetesen aggódik a párja Bodrogi Gyuláért

Január végén hunyt el Voith Ági Jászai Mari-díjas magyar színésznő, rendező, érdemes és kiváló művész. A tragédia az egész országot mélyen megrázta, de talán senkit se jobban, mint a művésznő férjét, Bodrogi Gyulát. A pár ugyan már évtizedek óta külön élt, a végsőkig házasok maradtak. A színművész párja, Vass Angéla nemrég megszólalt, és elárulta, Bodrogi Gyula továbbra is magába zárkózva gyászol.

Nem enyhül Bodrogi Gyula gyásza / Fotó: Máté Krisztián / Bors

Nagyon aggódik Bodrogi Gyula párja a színművészért

Nagyon sok mindenen mentünk át, ami nyomot hagyott bennem. Gyuszikám kilencvenkét éves. Még most is gyönyörű, mint a nap. Itthon már nem kell neki a bot, anélkül járkál a lakásban. De Ági elvesztése óta olyan, mint a kínai. Nem tudom megfejteni, mi jár a fejében, mi játszódik le benne. Látja, hogy totál kivagyok, talán ezért hallgat. Ha eltűnök a fürdőszobában, már keres, hogy hol vagyok. Mindent tudni akar. Erősen kötődik hozzám

- mondta el Angéla, aki azt is elmondta, bár az évek során néhányszor felmerült benne a házasság gondolata, sem Voith Ági, sem Bodrogi nem akart válni, így nem erőltette.

Húszévesen ismertem meg, amikor ő már negyven volt. Azóta együtt vagyunk. Még akkor is, ha eleinte jöttem-mentem, hol nála, hol a saját otthonomban aludtam. Aztán hozzá költöztem, és azóta együtt lakunk, együtt vadászunk, együtt utazgatunk. Ádám is azt mondta a minap, hogy ’Apa, most már elvehetnéd Angélát!’ Nevettünk is ezen egy jó nagyot. Most? Most már minek? Mi így is elválaszthatatlanok vagyunk

- tette hozzá Angéla, a Story beszámolója szerint.