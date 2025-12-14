Bódi Megyer elképesztő átalakulása: alig lehet ráismerni az Ázsia Expressz sztárjára

Az elmúlt években kevesen mentek át akkora változáson, mint Bódi Megyer. Az Ázsia Expressz sztárja ma már egészen más arcát mutatja, mint a régi fotókon. A most előkerült kép nemcsak nosztalgikus, hanem sokak számára megdöbbentő is. A rajongók egy emberként kapták fel a fejüket: tényleg ugyanarról az emberről van szó? Bódi Megyer és párja, Bódi Dóri régóta a hazai bulvár egyik kedvenc párosa. Kapcsolatuk nemcsak kiállta az idő próbáját, de látványosan erősebb lett az évek során. A frissen megosztott fotók pedig tökéletesen megmutatják, honnan indultak – és hová jutottak.

Bódi Megyer a Bódi tesókból lehet ismert a rajongóknak (Fotó: Instagram / Bódi Megyer)

Bódi Megyer régen: egészen más arcát mutatta

A régi közös képen Bódi Megyer még fiatalosabb, gyermekibb stílusban látható. Az arcvonásai lágyabbak, a tekintete játékosabb, szinte felismerhetetlen a mai, komolyabb énjéhez képest. A követők sorra írják:

Mintha egy másik ember lenne.

Nem csoda, hogy a fotó pillanatok alatt elterjedt a közösségi médiában.

A rajongók szerint az egyik fordulópont egyértelműen az Ázsia Expressz volt. A kemény körülmények, az extrém kihívások és a folyamatos stressz látványosan formálták Megyert. Az egykori laza srácból határozott, megfontolt férfi lett, aki már egészen más kisugárzással jelenik meg a nyilvánosság előtt.

Bódi Megyer Bódi Dórival most egészen másképp néz ki, mint régen (Fotó: Instagram / Bódi Megyer)

Bódi Dóri mindig mellette áll

A változásban óriási szerepe volt Bódi Dórinak is. A most megosztott képekből sugárzik az összetartozás és az őszinte szeretet. Dóri stílusa is sokat finomodott az évek alatt, de egy dolog nem változott: feltétel nélkül támogatja férjét minden élethelyzetben.

A kommentek között egymást követik a szívecskék és a meghatódott üzenetek. Sokak szerint inspiráló látni, mennyit lehet fejlődni emberileg és lelkileg. Egy biztos: Bódi Megyer átalakulása nemcsak külső, hanem belső is – és ezt most egyetlen régi fotó bizonyítja.