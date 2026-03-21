Bódi Megyer párja brutális balesetet szenvedett: Bódi Dóri azonnal tudta, hogy nagy a baj!

Bódi Megyer - az Ázsia Expressz nyertese - és szerelme, Bódi Dóri az ország egyik legkedveltebb sztárpárja, akik jelenleg életük egyik legnagyobb kalandjába vágtak bele, amit a népszerű házépítkezős videósorozatukban is nyomon követhetnek a rajongók. Bár a baleset nem a munkálatok közben történt, az időzítés így is a lehető legrosszabb. Lássuk, pontosan mi történt a csinos tartalomgyártóval, aki egy szerencsétlen botlás után kényszerült betegszabadságra.

Brutális pofára esés: Bódi Dóri kitálalt a sérüléseiről

A rajongók döbbenten figyelték Dóri legutóbbi bejelentkezését, ahol a megszokott mosoly helyett egy rögzítőkötés és egy fájdalmas tekintet fogadta őket. Az influenszer nem szépítette a dolgot, kendőzetlen őszinteséggel vallott arról, hogy egy pillanat alatt omlott össze minden. Bár sokan azt hitték, a ház körül érte baj, kiderült, hogy egy egészen hétköznapi szituáció fajult el. Dóri az Instagram oldalán idézte fel a baleset körülményeit.

Hát a tegnapi nap folyamán ez egy drága kávé volt, mert ez lett az ára: megbotlottam és a szó szoros értelmében pofára estem. Vérzett a szám, a két térdemen nincs bőr és a tenyerem le van horzsolódva. Életem egyik legnagyobb esése volt, sokszor estem már, Megyer mindig nevetett is rajtam, hogy tudok mindig esni-kelni. Most négy hétig tehát ez a rögzítő lesz a barátom, ennyi bajom legyen. Soha nem volt még semmim eltörve, tehát tudtam, hogy itt baj van: eltört a könyököm.

Megyer eddig csak nevetett, de most nagy a baj

Dóri elárulta, hogy bár korábban párja, Megyer gyakran elviccelte az ügyetlenségét, ezúttal ő is látta, hogy ez nem egy „szokásos” esés. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az arcát sem tudta megvédeni, a szája vérezni kezdett, a térdeiről pedig szó szerint lepergett a bőr. A fájdalom azonban a könyökében volt a legelviselhetetlenebb. A kórházi vizsgálatok sajnos beigazolták a legrosszabb félelmet: a csont elrepedt.

Mi lesz így az építkezéssel és a videókkal?

A legnagyobb kérdés most az, hogyan haladnak tovább a ház körüli teendőkkel. Bódi Dóri eddig motorja volt a folyamatoknak, de most négy hét kényszerpihenő vár rá, ami egy ilyen volumenű projektnél kritikus is lehet. Megyerre így dupla teher hárul: nemcsak a fizikai munkát kell felügyelnie, hanem párját is támogatnia kell a gyógyulásban. A rajongók pedig csak remélik, hogy a baleset nem akasztja meg teljesen a videósorozatot és Dóri, ha csak korlátozottan is, de hamarosan visszatérhet a képernyőre.