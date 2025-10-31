A Bódi tesók kiborultak a pletykákon: „A feleségeink nagyon is jóban vannak!”

A Bódi tesók az elmúlt években a közösségi média egyik legismertebb családjává nőtték ki magukat. Közösségi oldalaikon több százezren követik mindennapjaikat, és a rajongók imádják őket – ám a népszerűség árnyoldala bizony őket is utolérte. Most a TikTokon és a Redditen terjedt el, hogy a Bódi feleségek között állítólag komoly feszültség van. Bódi Megyer, Bódi Hunor és Bódi Bence most reagáltak a pletykákra, és végre pontot tettek az ügy végére.
Bódi Megyer, Bódi Hunor és Bódi Bence nemcsak a színpadi és online tartalmaik által ismertek, hanem az összetartó családi életük miatt is. A legutóbbi K-osz podcast adásban pedig pont a családi békéről esett szó. A műsor házigazdája rákérdezett a terjedő híresztelésekre, miszerint a Bódi feleségek egymás torkának estek, és csak a kamerák előtt játsszák a szerető barátnőket.
A testvérek gyorsan lehűtötték a kedélyeket, és világossá tették: ezek a pletykák teljesen alaptalanok.
„Nem kell gyártani a hamis infókat” – mondják a Bódi testvérek.
A műsorban elhangzott egy részlet, amely hamar tisztázta a vádakat.
Elmondom én, hogy volt ez, jóban vannak-e a barátnők (Bódi Dóri, Varga Rebeka, Vareha Petra). Úgy volt, hogy nincsenek jóban, de Bence elment boxolni, nem volt otthon. A Rebeka meg sok együttműködést kapott: bútorok, ilyenek és nem volt ki összerakja, ezért minket hívott. Egyébként, nyilván ez nem így van. Következőnek hívd be őket a műsorba, elmondják. De nagyon jóban vannak, Petrával szinte minden nap Bencéjéknél vagyunk, néha szeretnék csak otthon lenni, de ha Rebi írt, menni kell. Szóval, a rossz pletykák nem jogosak és nem igazak. AReddit és mindenki megnyugodhat: JÓBAN VANNAK. Hosszú folyamat volt, mindenkinek megvan a maga sérelme, de mostanra nagy az összhang. Ennek így kellett lennie és lesz közös karácsony.
Ezzel gyakorlatilag lezárták a vitát: nincs viszály, nincs dráma, csak a netes kommentelők túlfűtött fantáziája.
A K-osz podcast az utóbbi hónapok egyik legnépszerűbb online beszélgetős műsora lett, ahol influenszerek, zenészek és közéleti szereplők mesélnek életükről. A laza hangvétel és a spontán őszinteség miatt a műsor hamar közönségkedvenc lett. Az meg csak hab a tortán, hogy a műsort Miskovits Marci vezeti.
Ebben az adásban a Bódi testvérek megmutatták, mennyire természetesek és összetartóak, még akkor is, ha a közösségi média másképp próbálja beállítani őket.
A beszélgetés végén a testvérek elárulták, hogy a karácsonyi készülődés már elkezdődött, és az egész család együtt ünnepel majd. A feleségek között sincs semmiféle feszültség – sőt. A testvérek szerint az ilyen támadások csak még jobban összekovácsolják őket. A rajongók pedig már most izgatottan várják a következő vlogot, ahol talán bepillantást is nyerhetnek a Bódi család ünnepi időszakába.
A Bódi tesók ismét bebizonyították, hogy az internetes zaj ellenére is megőrzik egységüket. A vallomásuk nemcsak a rajongókat nyugtatta meg, hanem egyértelmű üzenetet is küldött: a család az első, a rossz akarat pedig soha nem győzhet.
