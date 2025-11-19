Támadások kereszttüzében Bódi Megyer családja – „Ömlött a rosszindulat a hat hónapos kislányunkra”

A közösségi platformok egyszerre jelentenek lehetőséget és komoly kockázatot. Bódi Megyer és felesége, Bódi Dóri részletesen mesélt arról, milyen az, amikor a családi idillt idegenek bántó megjegyzései árnyékolják be.

Bódi Megyer felesége mellett rátalált a valódi boldogságra (Fotó: Mediaworks Archív)

Bódi Megyer: „Nem vagyunk következetes szülők”

Bódi Megyer és felesége, Bódi Dóri a KVTV (Ki vagy Te valójában) podcast vendégeként kendőzetlen őszinteséggel mesélték el, hogyan váltak szülővé, és milyen nehézségekkel kellett szembenézniük az online térben. A beszélgetés során természetesen sokszor szóba kerültek Bódi Megyer gyerekei, Bella és Zoja, valamint az a szeretetteljes, de mégis kihívásokkal teli út, amelyen a család közösen jár.

Dóri mindössze 27 éves volt, amikor első gyermekük, Bella megszületett. Bár tervezték a babát, az esküvőt a COVID miatt el kellett halasztani, közben pedig kiderült, úton van a kislányuk.

Egy-két évvel későbbre terveztük, de nagyon örültünk a hírnek

– mesélte Dóri, aki akkor érezte át igazán, hogy fel kell nőnie a feladathoz. Zoja már tudatosan tervezett gyermek volt, hisz szerették volna, ha körülbelül három év van a két gyerekük között.

A házaspár saját bevallása szerint nem a legszigorúbb szülői mintát követi, és hatalmas szeretettel fordulnak a gyerekek felé. A családi szerepek is kialakultak: Dóri a „rossz zsaru”, Megyer pedig a „jó zsaru”. Dóri visszahúzódóbb, nehezebben nyílik meg, mégis ő az, aki a hétköznapokban hordja a nadrágot. Megyer lányaik nevelésével kapcsolatban elárulta, nem erősségük a következetesség.

Nem vagyunk következetes szülők, jólelkű lányokat szeretnénk nevelni – ez lenne a legnagyobb büszkeségem.

A Bódi testvérek történetét egy ország ismerhette meg az Ázsia Expressz során (Fotó: Mediaworks Archív)

Bódi Megyer kislányát sértő megjegyzésekkel illették

A történet azonban akkor vett különösen döbbenetes fordulatot, amikor a közösségi médiában megjelentek az első negatív kommentek. Bódi Megyer kislánya, Zoja még hat hónapos sem volt, amikor egy vicces videó kapcsán megindult a támadáshullám. A kommentszekció tele volt bántó, sértő, sokszor embertelen megjegyzésekkel.

Zoja még nagyon kicsi volt és döbbenetes módon bántották azzal, hogy vigyük el orvoshoz, s vizsgáltassuk ki. Egyszerűen ömlött a rosszindulat a hat hónapos kislányunkra. A közösségi oldalon megosztott képek alapján elképesztő mennyiségű negatív megjegyzést és bántást kapott. Szellemi fogyatékos, beteg, csúnya, dagadt. Semmilyen szülőnek nem kívánom, hogy lássa, ahogy a gyerekét így bántják. Senki nem érdemel ilyet, pláne nem egy ártatlan kisgyerek

– mondta Megyer, akit rettenetesen megviseltek a történetek.