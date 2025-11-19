Támadások kereszttüzében Bódi Megyer családja – „Ömlött a rosszindulat a hat hónapos kislányunkra”

A közösségi platformok egyszerre jelentenek lehetőséget és komoly kockázatot. Bódi Megyer és felesége, Bódi Dóri részletesen mesélt arról, milyen az, amikor a családi idillt idegenek bántó megjegyzései árnyékolják be.
Bódi Megyer és felesége, Bódi Dóri a KVTV (Ki vagy Te valójában) podcast vendégeként kendőzetlen őszinteséggel mesélték el, hogyan váltak szülővé, és milyen nehézségekkel kellett szembenézniük az online térben. A beszélgetés során természetesen sokszor szóba kerültek Bódi Megyer gyerekei, Bella és Zoja, valamint az a szeretetteljes, de mégis kihívásokkal teli út, amelyen a család közösen jár.
Dóri mindössze 27 éves volt, amikor első gyermekük, Bella megszületett. Bár tervezték a babát, az esküvőt a COVID miatt el kellett halasztani, közben pedig kiderült, úton van a kislányuk.
Egy-két évvel későbbre terveztük, de nagyon örültünk a hírnek
– mesélte Dóri, aki akkor érezte át igazán, hogy fel kell nőnie a feladathoz. Zoja már tudatosan tervezett gyermek volt, hisz szerették volna, ha körülbelül három év van a két gyerekük között.
A házaspár saját bevallása szerint nem a legszigorúbb szülői mintát követi, és hatalmas szeretettel fordulnak a gyerekek felé. A családi szerepek is kialakultak: Dóri a „rossz zsaru”, Megyer pedig a „jó zsaru”. Dóri visszahúzódóbb, nehezebben nyílik meg, mégis ő az, aki a hétköznapokban hordja a nadrágot. Megyer lányaik nevelésével kapcsolatban elárulta, nem erősségük a következetesség.
Nem vagyunk következetes szülők, jólelkű lányokat szeretnénk nevelni – ez lenne a legnagyobb büszkeségem.
A történet azonban akkor vett különösen döbbenetes fordulatot, amikor a közösségi médiában megjelentek az első negatív kommentek. Bódi Megyer kislánya, Zoja még hat hónapos sem volt, amikor egy vicces videó kapcsán megindult a támadáshullám. A kommentszekció tele volt bántó, sértő, sokszor embertelen megjegyzésekkel.
Zoja még nagyon kicsi volt és döbbenetes módon bántották azzal, hogy vigyük el orvoshoz, s vizsgáltassuk ki. Egyszerűen ömlött a rosszindulat a hat hónapos kislányunkra. A közösségi oldalon megosztott képek alapján elképesztő mennyiségű negatív megjegyzést és bántást kapott. Szellemi fogyatékos, beteg, csúnya, dagadt. Semmilyen szülőnek nem kívánom, hogy lássa, ahogy a gyerekét így bántják. Senki nem érdemel ilyet, pláne nem egy ártatlan kisgyerek
– mondta Megyer, akit rettenetesen megviseltek a történetek.
A házaspárban az is felmerült, hogy többé nem mutatják meg a gyerekeket, de végül úgy döntöttek, nem engedik, hogy a gyűlölködők elvegyék tőlük a szülői büszkeséget. Sosem kényszerítik a lányokat szerepelni, Bella például csak akkor forgat, ha kedve van hozzá. A szülők szerint a közösségi jelenlét nem ördögtől való és a szeretet és a jó szándék vezérli őket.
A család története egyszerre szól kitartásról, szülői felelősségről és arról, hogy az online térben fel kell mérni a nyilvánosság erejét és ha kell, meg kell védeni a legkisebbeket. A Bódi házaspár példája nyomatékosítja, hogy a szavaknak súlya van, és annak hatása sokszor évekkel később mutatkozhat meg.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.