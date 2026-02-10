Közeledik az esküvő? Balogh Eleni már a lánybúcsújára próbál ruhákat - videó

Balogh Eleni ismét fehérben jelent meg, azonban most akár a saját lánybúcsújára is érkezhetett volna.

Balogh Eleni már a saját esküvőjére készül? Fotó: TV2

Különleges eseményen jelent meg Balogh Eleni

A műsorvezető a Budapest Central European Fashion Week keretében öltözött menyasszonyi inspirációjú darabba, a Bridal Fashion Show jóvoltából.

A Miss Balaton győztese több szempontból is tökéletes választás volt az eseményre: nemcsak alakja miatt, hanem azért is, mert saját lánybúcsúja akár már a közeljövőben esedékes lehet. Eleni kezét tavaly júniusban kérte meg párja, Soós Dávid labdarúgó. Bár az esküvő pontos időpontja még nem ismert, a műsorvezető már most bepillantást nyerhetett a boldogító igenek világába.

Eleni korábban elárulta, sosem vágyott kifejezetten eljegyzésre vagy esküvőre, de mindig is tudta, hogy ha férjhez megy, nagy lagzit szeretne.

Dáviddal már évek óta emlegetjük, hogy ha eljön a mi időnk, akkor egy jó kis mulatós, zenés-táncos esküvőt szeretnénk, ahol a sok zenészbarátunk nemcsak velünk bulizik majd, hanem elő is ad néhány kedvenc számot

- mondta egykor a szépségkirálynő.

Az estét Eleni egy fehér, csipkés, lábánál kivágott ruhában élvezte, ahol egy esküvő ihlette divatbemutatóra is sor került.