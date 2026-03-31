Ázsia Expressz: Balogh Eleni és Soós Dávid nyaralni mennek Dél-Amerikába

Ahogy az Ázsia Expressz minden eddigi résztvevőjétől, úgy a frissen bejelentett Balogh Elenitől és Soós Dávidtól is megkérdeztük, miért mondtak igent a kalandreality hetedik szériájára. A TV2 szerencselánya fel is nevetett a kérdés hallatán, majd elárulta, ezt a kérdést szinte naponta felteszi önmagának is és mostanra a válasz is megszületett.
„ Az Ázsia Expressz volt az a műsor, amit amikor néztem, mindig elgondolkodtam rajta, hogy lennék -e olyan bátor, hogy elvállaljam. Amikor végül tényleg megkerestek, sokáig rágódtam és végül átfordult bennem ez a dolog. Rájöttem, hogy egyfajta személyiségtréningként is tekinthetek rá.”
Mert, hogy ki is vagyok én? Egy lány, aki folyton éhes és ha éhes, akkor morcos is. Hipochonder, aki kicsit már mániásan mossa a kezeit, amitől időnként már ki is repedezik a bőröm.
„Szóval az Ázsia Expressz tökéletes terepet kínál egy kis önfejlesztésre. Ha ezt túlélem és még élvezni is tudom, akkor már jöhet bármi…” – kezdte a Borsnak a 2019-es Miss Balaton szépségverseny győztese, akitől párja, Soós Dávid vette át a szót. „Nálam sokáig kérdéses volt, hogy részt tudok -e venni az Ázsia Expresszben, mert a munkámmal nehezen lett volna összeegyeztethető. Végül a Dubajban kialakult helyzetnek „köszönhetően” tudtam igent mondani a felkérésre. Magamtól nem terveztem volna ilyen kalandot, de Lencsivel a világ végére is elmennék, az pedig már nincs is olyan messze Dél-Amerikától. Hosszú idő óta ez lesz az első alaklom, hogy teljesen kiszabadulok a mindennapokból, szóval megmondom őszintén, nyaralni és kikapcsolódni megyek. Állítólag az Ázsia Expressz egy nehéz műsor, szóval lehet, hogy melléfogtam, de már mindegy.”
A tűrésküszöböm szerintem elég magas, szóval megpróbálom buliként értelmezi az egész játékot és úgy kihozni belőle a legtöbbet, hogy közben jól érezzük magunkat
– mondta nevetve Soós Dávid, aki persze sejti, hogy rossz nyomon jár, amikor a következő hetekre pihenést, lazulást, mókát és kacagást vizionál magának és menyasszonyának.
Fóbiák tekintetében egyébként egészen jól állnak a fiatalok. Se túl sok, se túl kevés az, amit le kell majd győzniük a rájuk váró cseppet sem komfortos kaland során. „Én a kígyóktól eléggé félek, de közel sem annyira, mint attól a pillanattól, amikor Lencsi egyszerre lesz éhes és fáradt” – árulta el Dávid, aki azon sem lepődne meg, ha az Ázsia Expressz hetedik szériájának stábja beillesztene néhány, a kedvesének delegált madaras feladatot vagy kihívást. „Az a helyzet, hogy Lencsinek tényleg madárfóbiája van. Olyannyira, hogy az együtt töltött hét évünk alatt már az én érzékeim is kicsit ráhangolódtak a parájára” – tette hozzá Dávid. Balogh Eleni a rájuk váró megpróbáltatások ellenére is nagyon várja már, hogy kezdetét vegye az Ázsia Expressz hetedik évadának forgatása. Ugyanis azt reméli, hogy bármeddig is jussanak a Bolívián és Brazílián átívelő kalandban, új emberként tér majd haza.
Fel vagyok készülve arra, hogy alaposan próbára leszek téve a következő hetekben.
„Le fogom győzni önmagamat, ha ezen múlik majd egy játék eredménye, vagy az, hogy kapunk -e szállást a nap végén, vagy sem. A lényeg, hogy mindent meg fogok tenni, hogy minél tovább versenyezhessünk ebben a kalandban” – fogadkozott a Szerencsekerék szerencselánya, aki egyfajta szembenézésként is tekint az Ázsia Expresszre. „Tudom, hogy mi itt Európában nagyon természetesnek vesszük, hogy folyik a víz a csapból, hogy beülünk az autónkba és elszaladunk bevásárolni a helyi szupermarketbe, csak hogy a legköztudottabb példákat hozzam fel. Ahogy azzal is tisztában vagyok, hogy most bőven fogok látni olyan életkörülményeket, amelyek nem megszokottak. Én ráadásul nagyon ragaszkodom a megszokott környezetemhez és szokásaimhoz. Azt hiszem, hogy sok tanulsága lesz számunkra ennek az utazásnak. Alapvetően erős nőnek tartom magam, de valójában az élet még nem hozott olyan helyzetbe, ahol az erőmet igazán próbára is tehettem volna. Hát, most ez is eljött!” – tette hozzá Balogh Eleni.
Ők már biztosan ott lesznek az Ázsia Expressz hetedik évadában!
Vasárnap óta naponta jelent be két-két olyan párost a TV2, akik a napokban útra kelnek és meg sem állnak Dél-Amerikáig, ahol kezdetét veszi az Ázsia Expressz-Felfedezzük Amerikát! című kalandreality forgatása. A sztárpárok ezúttal Bolívián és Brazilián verekszik majd át magukat, hogy megszerezzék a műsor fődíját és ami még fontosabb, a győzelemmel járó dicsőséget. A csatorna eddig a Gombos Edina-Alberto, Deák Rebeka-Kabai András, Molnár Viktor-Molnár Titusz, Vomberg Frigyes-Tischler Petra, Balogh Eleni-Soós Dávid és a Csomor Csilla-Deutsch Anita párosokat jelentették be. Szerdára pedig teljes lesz az Ázsia Expressz hetedik szériájának névosra.
