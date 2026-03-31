Ázsia Expressz: Balogh Eleni és Soós Dávid nyaralni mennek Dél-Amerikába

Ahogy az Ázsia Expressz minden eddigi résztvevőjétől, úgy a frissen bejelentett Balogh Elenitől és Soós Dávidtól is megkérdeztük, miért mondtak igent a kalandreality hetedik szériájára. A TV2 szerencselánya fel is nevetett a kérdés hallatán, majd elárulta, ezt a kérdést szinte naponta felteszi önmagának is és mostanra a válasz is megszületett.

Balogh Eleni és vőlegénye, Soós Dávid is nekivágnak az Ázsia Expressz- Felfedezzük Amerikát! című műsornak (Fotó: TV2)

„ Az Ázsia Expressz volt az a műsor, amit amikor néztem, mindig elgondolkodtam rajta, hogy lennék -e olyan bátor, hogy elvállaljam. Amikor végül tényleg megkerestek, sokáig rágódtam és végül átfordult bennem ez a dolog. Rájöttem, hogy egyfajta személyiségtréningként is tekinthetek rá.”

Mert, hogy ki is vagyok én? Egy lány, aki folyton éhes és ha éhes, akkor morcos is. Hipochonder, aki kicsit már mániásan mossa a kezeit, amitől időnként már ki is repedezik a bőröm.

„Szóval az Ázsia Expressz tökéletes terepet kínál egy kis önfejlesztésre. Ha ezt túlélem és még élvezni is tudom, akkor már jöhet bármi…” – kezdte a Borsnak a 2019-es Miss Balaton szépségverseny győztese, akitől párja, Soós Dávid vette át a szót. „Nálam sokáig kérdéses volt, hogy részt tudok -e venni az Ázsia Expresszben, mert a munkámmal nehezen lett volna összeegyeztethető. Végül a Dubajban kialakult helyzetnek „köszönhetően” tudtam igent mondani a felkérésre. Magamtól nem terveztem volna ilyen kalandot, de Lencsivel a világ végére is elmennék, az pedig már nincs is olyan messze Dél-Amerikától. Hosszú idő óta ez lesz az első alaklom, hogy teljesen kiszabadulok a mindennapokból, szóval megmondom őszintén, nyaralni és kikapcsolódni megyek. Állítólag az Ázsia Expressz egy nehéz műsor, szóval lehet, hogy melléfogtam, de már mindegy.”

A tűrésküszöböm szerintem elég magas, szóval megpróbálom buliként értelmezi az egész játékot és úgy kihozni belőle a legtöbbet, hogy közben jól érezzük magunkat

– mondta nevetve Soós Dávid, aki persze sejti, hogy rossz nyomon jár, amikor a következő hetekre pihenést, lazulást, mókát és kacagást vizionál magának és menyasszonyának.