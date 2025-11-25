Balogh Eleni párja kitálalt: nehezen küzdött meg a féltékenységgel

Balogh Eleni és Soós Dávid futballista kapcsolata sziklaszilárd, ám ahhoz, hogy idáig eljussanak, sok nehézségen kellett, hogy keresztülmenjenek.

Balogh Eleni és párja megdöbbentő részleteket osztottak meg a nagyközönéggel kapcsolatukat illetően (Fotó: Rácz Tomi / Miss Balaton)

Balogh Eleni szívszorító vallomást tett

A TV2 Szerencselánya és párja most Stana Alexandrának, a Dancing with the Stars profi táncosának vallottak kapcsolatukról. A két fiatal kapcsolata gyerekszerelemből alakult át érett párkapcsolattá, mostanra pedig a lánykérés is megtörtént.

A két fiatal bevallotta, hogy bár sűrűn előfordulnak köztük konfliktusok, kapcsolatuk nagyon erős.

A Miss Balaton egykori győztese azt tartja legnagyobb erősségüknek, hogy mind a nehéz, mind a boldog pillanatokban számíthatnak egymásra. Eleni őszintén vallott élete legnehezebb időszakáról, amit elmondása szerint nem tudott volna átvészelni párja nélkül.

Nekem, ami a legnehezebb volt, amikor a nagymamámat elvesztettem

– mesélte könnyeivel küszködve, majd folytatta: „Akkor nekem volt szükségem rá. És, hogyha ő nincs – nyilván akkor is túléli az ember –, de sokkal-sokkal könnyebb volt. Az egész családomnak ő volt a támasza.”

A szerelmesek több mint tíz éve ismerik egymást

A két fiatal kapcsolata lépésről, lépésre fejlődött. Sok nehéz időszakot tudhatnak maguk mögött: kapcsolatuk elején Dávid nehezen birkózott meg a féltékenységgel.

A kapcsolatunk elején volt nagyon nehéz megtanulni, a helyén kezelni, hogy a munkái miatt van olyan, hogy fiú modell ott jelen van. Fel kellett fognom és meg kellett értenem ezt a részét

– vallotta be a focista, majd hozzátette, hogy az egymásba vetetett bizalmuk segített legyőzni ezt a problémát.

„Bízom benne. Büszke vagyok rá és arra, amit elér. Persze, jó dolog, hogy képernyőn van, de engem inkább az foglalkoztat, hogy milyen ember. Annyit kérek tőle általában, hogy maradjon mindig ilyen.”

Balogh Eleni eljegyzése mesébe illő volt

A fiatal szerelmesek idén nyáron Görögországban jegyezték el egymást, azóta pedig készülnek az esküvőre. Most azonban kicsit visszatekintettek és elmesélték, hogyan is zajlott a lánykérés. Dávid gondosan tervelte ki az egészet. Saját bevallása szerint rettentően izgult, hiszen a szépségkirálynő mit sem sejtett az egészről.