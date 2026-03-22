Aurelio: Senki más nem tud minket jobban megvédeni, mint Orbán Viktor

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 22. 14:05
A félig olasz származású tévésztár nem tudott ott lenni a Békemeneten, de örült, hogy ennyien voltak a rendezvényen. Aurelio lapunknak arról számolt be, hogy kiáll a kormány és Orbán Viktor mellett.
Közeledik a választás időpontja és ilyenkor még kiélezettebb a helyzet, mint korábban. A magyar kormány március 15-én komoly erődemonstrációt tartott, amikor megtöltötték Budapest utcáit és a budapesti Kossuth teret. A Békemeneten több sztár is jelen volt, majd sok híresség a színpadon, Orbán Viktor mögött foglalt helyet a nemzeti ünnepségen. Aurelio nem tudott részt venni az ünnepi rendezvényeken, de lapunknak úgy nyilatkozott a tévésztár, hogy mindenben támogatja Orbán Viktort.

AURELIO: „SOK JÓ EMBER VAN KÖRÜLÖTTEM" - újévi fogadalmairól is mesél - BORS
Aurelio szerint a fiatalok még nem éltek rossz kormány alatt (Fotó: Markovics Gábor)

Aurelio támogatja a kormányt

  • Nagy siker volt a Békemenet
  • Rossz irányba halad a világ
  • Aurelio kiemelte az állami támogatásokat

Aurelio ezért nem tudott ott lenni a Békemeneten

Nagyon örültem, hogy ennyien vettek részt az eseményen, de én sajnos nem tudtam elmenni. Messze is lakok, illetve nálunk a vasárnap az a családé. Azt gondolom, hogy az én életem alatt a mostani választás lesz a legfontosabb és a legsorsdöntőbb. Ilyenkor kiemelten lényeges, hogy megmutassuk, hogy mennyien is vagyunk és nagyon bízom benne, hogy maradni fog a jelenlegi kormány

– árulta el a korábbi valóságshow-hős.

A mostani Békemenet előtt Orbán Viktor úgy fogalmazott, hogy ez lesz a legnagyobb és a legfontosabb Békemenet. Ez így is történt, mivel hatalmas tömeg vonult végig a Margit-hídon keresztül a Parlamentig. A fontosság pedig nem is lehet kérdés, mivel a jelenlegi világpolitikai helyzetben egyre fontosabb a béke üzenete. Az iráni háború kitörése és Zelenszkij fenyegetése is arra utal, hogy rossz irányba indult el a világ, de a magyar kormány minden erejével azon dolgozik, hogy minél előbb béke legyen, ne csak Magyarországon, de mindenhol máshol is.

Aurelio: Eskü, megváltozom! című, műsor sajtótájékoztató 2026_01_13
Aurelio egyértelművé tette, hogy kire teszi a voksát április 12-én (Fotó: Gáll Regina /  Bors)

Aurelio kiáll Orbán Viktor mellett

A szomszédunkban háború van és egyre nagyobb a feszültség mindenhol a világban. Azt gondolom, hogy senki más nem tud minket jobban megvédeni, mint Orbán Viktor. Ebben a káoszban szerintem csak Orbán Viktorral vagyunk biztonságban. Számomra ő lesz a biztos választás

– jegyezte meg a tévésztár.

Sokszor elmondta már a korábbi valóságshow szereplő, hogy számára mindig a család az első. „Rengeteg barátom él a CSOK-kal, a családtámogatásokkal és sokuknak a 3%-os hitel is nagyon nagy segítséget nyújt. Európában sehol máshol nincsenek ehhez hasonló kedvezmények, de a fiataloknak az a dolguk, hogy lázadjanak. Akkoriban én is ezt csináltam, de majd idővel belátják ők is, hogy nem olyan rossz ez a kormány. Ők még nem éltek igazán rossz rendszerben, ezért is gondolják páran, hogy a mostani a legrosszabb” - mondta lapunknak Aurelio.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
