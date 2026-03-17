Orbán Viktor Zelenszkij elnöknek üzent: Ha nincs olaj, nincs pénz!

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az ukrán olajblokád miatt szakértőket küldött Ukrajnában, hogy felmérjék a helyzetet, de az ukránok nem engedték oda őket a Barátság kőolajvezetékhez, ez pedig eléggé árulkodó. A kormányfő most az Európai Tanács elnökével és a szlovák miniszterelnökkel is egyeztetett, majd a közösségi oldalán üzent Zelenszkij ukrán elnöknek:
Zelenszkij úr!
Ha nincs olaj, nincs pénz!
Percekkel ezelőtt egyeztettem az Európai Tanács elnökével és a szlovákok miniszterelnökével, Robert Ficóval az ukrán olajblokádról.
Elmondtam, hogy Magyarország álláspontja változatlan: ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket!
Az ukránok múlt héten nem fogadták a szakértőinket, pedig oda küldtük őket, nem egyeztetnek, sőt, maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat Magyarországra.
Úgy látom, az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza párt oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba.
Ezért a helyzet rendkívül egyszerű: ha nincs olaj, nincs pénz
– mondta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóban.
