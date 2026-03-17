Orbán Viktor Zelenszkij elnöknek üzent: Ha nincs olaj, nincs pénz!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 17. 15:01
Orbán Viktor részletesen elmondta, mi a helyzet az ukrán olajblokáddal.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor az ukrán olajblokád miatt szakértőket küldött Ukrajnában, hogy felmérjék a helyzetet, de az ukránok nem engedték oda őket a Barátság kőolajvezetékhez, ez pedig eléggé árulkodó. A kormányfő most az Európai Tanács elnökével és a szlovák miniszterelnökkel is egyeztetett, majd a közösségi oldalán üzent Zelenszkij ukrán elnöknek:

Zelenszkij úr!

Ha nincs olaj, nincs pénz!

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Percekkel ezelőtt egyeztettem az Európai Tanács elnökével és a szlovákok miniszterelnökével, Robert Ficóval az ukrán olajblokádról.

Elmondtam, hogy Magyarország álláspontja változatlan: ha Zelenszkij elnök meg akarja kapni a pénzét Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket!

Az ukránok múlt héten nem fogadták a szakértőinket, pedig oda küldtük őket, nem egyeztetnek, sőt, maguk is nyíltan elmondják, hogy nem áll szándékukban átengedni az olcsó orosz olajat Magyarországra.

Úgy látom, az egész olajblokádot arra használják, hogy a Tisza párt oldalán beavatkozzanak a magyar választásokba.

Ezért a helyzet rendkívül egyszerű: ha nincs olaj, nincs pénz

– mondta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóban.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
