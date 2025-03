„2026 lesz a bűvös év” - Árpa Attiláék babája a legjobbkor érkezhet

Árpa Attila sok szerepkörben bizonyított már az évek során, többek között producerként, rendezőként, forgatókönyvíróként, színészként, íróként, műsorvezetőként. Azt viszont egyáltalán nem gondolta volna, hogy utóbbi kategóriában díjazzák valaha is a munkásságát. Az idei évi Televíziós Újságírók Díjátadó gálája azonban alaposan rácáfolt a megérzésére. Olyan neveket utasított maga mögé, mint Till Attila és Gundel Takács Gábor. Árpa Attila elárulta, hogy nem ez az egyetlen örömteli hír a háza táján.

Árpa Attila filmek terén már bizonyított, most az év műsorvezetője lett (Fotó:Instagram)

„Azt gondolom, hogy óriási szerencsém volt. Általában azok panaszkodnak, akik nem kaptak díjat, de most én fogok. Oké, hogy ez a feladat jól áll nekem és élvezem is, de igazságtalannak érzem, mert a másik két jelöltnek a műsorvezetés a hivatása” – vallotta be Árpa Attila.

A frissen díjazott műsorvezető szerint az út, ami idáig vezetett, fontosabb volt, mint az elismerés. Annyira meglepődött, hogy kétszer is megnézte tényleg az ő neve áll a díjon. Árpa Attila egyébként megható tett gesztust a gálán, a díjat Hadas Kriszta számára ajánlotta, akinek az ominózus krimi-reality volt az utolsó szereplése.

Bár az esélytelenek nyugalmával indult el anno a castingon, volt némi előképzettsége a játékmesteri szerephez, ugyanis a kislányának és a barátainak éveken át szervezett kincskereső játékokat. Ott pontosan úgy viselkedett, mint a műsorban.

Árpa Attila nagy bejelentése

Árpa Attila felesége maradéktalanul boldog lehet, hiszen töretlen a házasságuk, dúskálnak az izgalmas projektekben, ráadásul van egy nagy közös tervük is.

A babaprojekt tervben van, csak pár dolgot el kell még intéznem, hogy a legjobbkor érkezzen. Értem ezalatt a költözést, az új ingatlant, az anyagi stabilitást, a szüleimet, akiknek sajnos voltak egészségügyi gondjaik, úgyhogy valószínűleg 2026 lesz a bűvös év. Akkor fog beloggolni a kis Árpa a Mátrixba

– árulta el Árpa Attila.

Árpa Attila felesége, Alexandra is nagy Mátrix rajongó (Fotó: Trenka Attila)

Izgalmakban és sikerekben tehát nincs hiány mióta kimondták a boldogító igent tavaly ősszel. Árpa Attila úgy gondolja, egészen más dimenzió lesz ennyi idősen, érettebb fejjel felnevelni egy gyereket.