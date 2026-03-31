„Mire volt ez jó?” - Annyira ideges lett Agárdi Szilvia, hogy alig kapott levegőt

Agárdi Szilvia sokak számára igazi példakép, hiszen látássérültként jött világra, mégsem engedi, hogy ez egy pillanatra is letörje őt, sőt, pozitivitása egészen ragályos tud lenni. Most viszont olyasmi történt az énekesnővel, ami miatt annyira dühös lett, hogy levegőt is alig kapott – ő maga számolt be az elkeserítő esetről.

A mozgássérült mosdót szokta használni Agárdi Szilvia, mivel abban jobban tud tájékozódni. A minap pont egy ilyen helyiség előtt várakozott türelmesen a férjével, majd bekopogtak, és két fiatal jött ki onnan, de közben gúnyosan és tiszteletlenül viselkedtek, ugyanis sántítva, arcokat vágva parodizálták ki a mozgássérült embereket.

Agárdi Szilvia annyira ideges lett, hogy rögtön el is mesélte az esetet a TikTok-oldalán, mert szerinte felháborító, hogy egyesek próbálnak elvicceskedni egy olyan dolgot, ami másnak egyáltalán nem vicces, főleg, hogy a fogyatékkal élő emberek nem tehetnek arról, hogy ilyen helyzetben vannak – mégis elviselik méltósággal.

Oda is ment a srácokhoz Agárdi Szilvia, és megkérdezte tőlük, hogy „Mire volt ez jó?” – íme a beszámoló: