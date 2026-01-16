Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
Porig égett Agárdi Szilvi háza! Édesapja mentette meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 16. 15:51
Édesapja mentette meg a vak énekeső és férje életét. Agárdi Szilvivel borzasztó tragédia történt: porrá égett az otthona.
Szívfacsaró videóval jelentkezett Agárdi Szilvi. A vak énekesnőt az egész ország a szívébe zárta, és a legjobbakat kívánja neki. Most szükség is van az imákra: borzasztó tragédia történt ugyanis az életében. Porig égett a háza: nem sokon múlt, hogy ne jussanak ki élve...

Agárdi Szilvi háza legéett.
Szívfacsaró tragédia: Agárdi Szilvi háza leégett, hajszálon múlt az élete a férjével (Fotó: Karnok Csaba)

Agárdi Szilvi háza leégett: Az utolsó pillanatban menekültek ki

Szilvi megrázó videóban számolt be a tragédiáról.

Sajnos leégett a házunk és lakhatatlanná vált. De az a legfontosabb, hogy az édesapám megmentette az életünket. Azt mondta, reggel 4 órakor kelt, valamiért egy órával korábban a megszokottnál. Volt egy olyan megérzése, hogy inkább nem fekszik vissza. És ahogy ült a kanapén, egyszer csak hallott egy borzasztó nagy robbanást. Kinézett, és látta, hogy az ablak kirobbant a hőhatás miatt.”

Ahogy csak tudott, szaladt, mi Gergővel egy üvöltésre keltünk: meneküljetek, mentsétek az életeteket! Fel sem fogtam mi történik. Csak mondogatta, hogy meneküljetek, meneküljetek.

A következő kép, hogy állok mezítláb a hóban és hallom a ropogást. Mindannyian kijutottunk az égő házból. És élünk, ez a legfontosabb.”

Agárdi Szilvi (Agárdi Szilvia) és férje, Gergő, fotó: YouTube videógrab
Agárdi Szilvi férje hősként rohant vissza az égő házba, hogy életet mentsen (Fotó: YouTube)

Agárdi Szilvi férje hősként rohant vissza a lángok közé

A vak énekesnőnek a hóban pizsamában állva eszébe jutott, hogy a macskájuk bent maradt: a nemrég lóháton is éneklő Agárdi Szilvi férje, Gergő hősiesen kimentette a kiskedvencüket is!

Hozzátette, volt biztosításuk, de tudja, ez nem lesz egyszerű folyamat.

Már nem itt élünk. Az emlékeink elégtek. Ilyenkor az ember mindent átértékel. Elveszthetünk sok mindent, de a hitünket soha. Hiszem, hogy Isten velünk volt, amiért édesapa nem aludt el. 

Mert azt mondták a tűzoltók, hogy a lángok a mi szobánk felett voltak, és ha apukám nem figyelmeztet minket, mi már nem élnénk Gergővel. A ruhák, cipők az enyészeté lettek, de a legfontosabb megvan. Az egészségünk.”

A rajongók segítségét annyiban kérik: gondoljanak rájuk, imádkozzanak értük. Ha úgy érzik, tudják bármivel segíteni őket: megköszönik.

 

