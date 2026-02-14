Kiderült! A Nagy Ő fináléja után Stohl András kitartott Kriszta mellett?

Tegnap este lezárult a TV2 sikerműsorának legújabb évada, amelyben Stohl András Nagy Ő-ként kereste a szerelmet. A nézők hetek óta találgatták, ki hódíthatja meg a színész szívét, és a finálé után sem csillapodtak a kedélyek. A műsort ugyan hónapokkal ezelőtt forgatták, a döntés most került nyilvánosságra, és már jóval a finálé előtt országos vita bontakozott ki a szereplők, és a választás lehetséges kimenetele körül.
Az idei évad egyik legnagyobb beszédtémája Kiara Lord szereplése volt. A felnőttfilmes múltjáról ismert versenyző már a beköltözésekor megosztotta a közvéleményt: sokan kíváncsiak voltak, vajon esélye lehet-e egy ilyen háttérrel egy országosan ismert színész szívének elnyerésére, míg mások épp azt hangsúlyozták, hogy a múlt nem határozhatja meg egy ember jelenét. A közösségi médiában és a fórumokon hetekig zajlott a vita arról, hogy Stohl András vajon a szenvedélyt vagy a biztonságot választja-e. Kiara szókimondó stílusa, erotikus kisugárzása és merész közeledése folyamatos feszültséget és drámát hozott a műsorba.
Sok néző szerint valódi kémia volt köztük, mások úgy vélték, hosszú távon nem ő jelenti a stabil társat. Ezzel szemben Kriszta visszafogottabb, nyugodtabb jelenléte a biztonságot és az érzelmi stabilitást képviselte. Nem a drámai jelenetekkel került reflektorfénybe, hanem azzal a kiegyensúlyozottsággal, amely sokak szerint valódi társsá tehet valakit a mindennapokban. A finálé így nem csupán két nő között zajlott, hanem két teljesen eltérő életút és értékrend között.
A finálét követően a TV2 kibeszélő műsorában Stohl András őszintén beszélt arról a belső dilemmáról, amely a döntése előtt foglalkoztatta.
Két út volt, az egyik egy biztos, meleg, szerető otthon és társ. A másik egy fergeteges tűz és elégés. Mind a kettőhöz lett volna kedvem, de én ötvennyolc évesen Krisztát választottam, és ezt az életutat
– mondta András.
Bár Kiara végül alulmaradt, kijelentette, hogy egyáltalán nem csüggedt el, ugyanis meglehetősen pozitívan tekint vissza erre az időszakra.
Bennem nincs hiányérzet, sem csalódottság, elégedett vagyok azzal, amit viszontláttam a tv-ben. Köszönöm a nyitottságotokat, elfogadásotokat irányomba. Sőt, szurkoltatok, védtetek, kiálltatok mellettem. Valamelyest az is célom volt, hogy megmutassam, a sz*xmunkások is csak emberek, nem feltétlenül bolondok, elveszett lelkek vagy gyilkosok...
– írta legutóbbi bejegyzésében Kiara Lord.
Mivel a műsort hónapokkal ezelőtt forgatták, a legnagyobb kérdés az volt, hogy vajon a kamerák leállása után is kitartott-e Stohl András Kiss Kriszta mellett. A színész elárulta, hogy kapcsolatuk folytatódott, ám a titoktartás komoly kihívást jelentett számukra.
Együtt vagyunk. De nehéz ez az együttlét, hiszen mi nem mutatkozhattunk, tehát nem derülhetett ki, hogy Kriszta és én tartjuk a kapcsolatot
– árulta el a Tv2 kibeszélő műsorában.
A különleges helyzet viszont talán még izgalmasabbá tette a kapcsolatukat.
Kriszta is a saját életét éli, én is a sajátomat, de időről időre találkozunk
– tette hozzá sejtelmesen a Nagy Ő.
A finálé ugyan lezárult, de az idei évad még sokáig beszédtéma maradhat: Kiara Lord szereplése országos vitát indított, de a műsort az tette igazán izgalmassá, hogy András két teljesen eltérő nő között választhatott. Stohl András végül Krisztát választotta — hogy ez a döntés hosszú távon is boldogságot hoz-e, azt már az idő dönti el.
