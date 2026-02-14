Kiderült! A Nagy Ő fináléja után Stohl András kitartott Kriszta mellett?

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 13:00
Véget ért Stohl András szerelmi utazása, de a finálé után a nézőkben még rengeteg kérdés maradt. A Nagy Ő döntése megszületett, ám mindenkit az foglalkoztatott, mi történt a kamerák leállása után, és most erre is fény derült.
Tegnap este lezárult a TV2 sikerműsorának legújabb évada, amelyben Stohl András Nagy Ő-ként kereste a szerelmet. A nézők hetek óta találgatták, ki hódíthatja meg a színész szívét, és a finálé után sem csillapodtak a kedélyek. A műsort ugyan hónapokkal ezelőtt forgatták, a döntés most került nyilvánosságra, és már jóval a finálé előtt országos vita bontakozott ki a szereplők, és a választás lehetséges kimenetele körül.

Stohl András, Nagy Ő
A Nagy Ő végül meghozta a döntését, és minden néző arra kíváncsi, vajon kitart-e a szerelem (Fotó: Máté Krisztián)

A Nagy Ő nagy döntése

Az idei évad egyik legnagyobb beszédtémája Kiara Lord szereplése volt. A felnőttfilmes múltjáról ismert versenyző már a beköltözésekor megosztotta a közvéleményt: sokan kíváncsiak voltak, vajon esélye lehet-e egy ilyen háttérrel egy országosan ismert színész szívének elnyerésére, míg mások épp azt hangsúlyozták, hogy a múlt nem határozhatja meg egy ember jelenét. A közösségi médiában és a fórumokon hetekig zajlott a vita arról, hogy Stohl András vajon a szenvedélyt vagy a biztonságot választja-e. Kiara szókimondó stílusa, erotikus kisugárzása és merész közeledése folyamatos feszültséget és drámát hozott a műsorba.

Sok néző szerint valódi kémia volt köztük, mások úgy vélték, hosszú távon nem ő jelenti a stabil társat. Ezzel szemben Kriszta visszafogottabb, nyugodtabb jelenléte a biztonságot és az érzelmi stabilitást képviselte. Nem a drámai jelenetekkel került reflektorfénybe, hanem azzal a kiegyensúlyozottsággal, amely sokak szerint valódi társsá tehet valakit a mindennapokban. A finálé így nem csupán két nő között zajlott, hanem két teljesen eltérő életút és értékrend között.

Kiara Lord felnőttfilmes, tartalomgyártó
Kiara Lord végül alulmaradt Krisztával szemben, de egyáltalán nem viselte meg Stohl András elvesztése (Fotó: Máté Krisztián)

Szenvedély vagy biztonság

A finálét követően a TV2 kibeszélő műsorában Stohl András őszintén beszélt arról a belső dilemmáról, amely a döntése előtt foglalkoztatta.

Két út volt, az egyik egy biztos, meleg, szerető otthon és társ. A másik egy fergeteges tűz és elégés. Mind a kettőhöz lett volna kedvem, de én ötvennyolc évesen Krisztát választottam, és ezt az életutat

– mondta András.

Bár Kiara végül alulmaradt, kijelentette, hogy egyáltalán nem csüggedt el, ugyanis meglehetősen pozitívan tekint vissza erre az időszakra.

Bennem nincs hiányérzet, sem csalódottság, elégedett vagyok azzal, amit viszontláttam a tv-ben. Köszönöm a nyitottságotokat, elfogadásotokat irányomba. Sőt, szurkoltatok, védtetek, kiálltatok mellettem. Valamelyest az is célom volt, hogy megmutassam, a sz*xmunkások is csak emberek, nem feltétlenül bolondok, elveszett lelkek vagy gyilkosok...

– írta legutóbbi bejegyzésében Kiara Lord.

Kriszta lett Stohl András választottja (Fotó: MATE KRISZTIAN)

Együtt Maradtak?

Mivel a műsort hónapokkal ezelőtt forgatták, a legnagyobb kérdés az volt, hogy vajon a kamerák leállása után is kitartott-e Stohl András Kiss Kriszta mellett. A színész elárulta, hogy kapcsolatuk folytatódott, ám a titoktartás komoly kihívást jelentett számukra.

Együtt vagyunk. De nehéz ez az együttlét, hiszen mi nem mutatkozhattunk, tehát nem derülhetett ki, hogy Kriszta és én tartjuk a kapcsolatot

– árulta el a Tv2 kibeszélő műsorában.

Kiss Kriszta és Stohl András
Stohl András végül a nyugodtabb, családközpontúbb életet választotta az izgalmas, de göröngyösebbnek vélt élet helyett (Fotó: Máté Krisztián)

A különleges helyzet viszont talán még izgalmasabbá tette a kapcsolatukat.

Kriszta is a saját életét éli, én is a sajátomat, de időről időre találkozunk

– tette hozzá sejtelmesen a Nagy Ő.

A finálé ugyan lezárult, de az idei évad még sokáig beszédtéma maradhat: Kiara Lord szereplése országos vitát indított, de a műsort az tette igazán izgalmassá, hogy András két teljesen eltérő nő között választhatott. Stohl András végül Krisztát választotta — hogy ez a döntés hosszú távon is boldogságot hoz-e, azt már az idő dönti el.

@borsonline

Stohl András választott! Idén 19-en versenyeztek Stohl kegyeiért, aki több lányhoz is közel került. Ketten már a kezdetektől nagyon esélyesnek tűntek és bizony Kriszta és Kiara is a műsor legvégéig jutottak. Közülük választott Buci. De vajon kit? A meleg otthont nyújtó Krisztát? Vagy az izgalmas életet kínáló Kiarát? #bors #nagyő #stohlandrás #kiaralord #nagyokriszta

♬ eredeti hang – Bors - Bors

 

 

