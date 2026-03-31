Szívszorító veszteségből állt talpra Császártöltés polgármestere: Elhunyt kislánya iránti szeretetét a falunak adja

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 31. 23:45
gyászTakácsné Stalter JuditCsászártöltéspolgármester
Takácsné Stalter Judit hosszú évek óta igazgatja Császártöltés faluját, ahol minden figyelmét a lakók jól létére és a helység szépítésére fordítja, amióta kislánya elhunyt. A gyászoló édesanya történetét A mi történetünkből ismerhettük meg.
Takácsné Stalter Judit Császártöltés polgármestereként éli a mindennapjai, férjével, Takács Gáborral. A feleség mindent megtesz, hogy falujuk a lehető legbékésebb hely legyen a lakók számára, és a fiatalok is örömmel költözzenek oda. De a hatalmas szeretet és odafigyelés mögött egy fájdalmas tragédia húzódik meg, hiszen a házaspár daganatos betegségben elveszítette a lányát. Erről Gábor mesélt A mi történetünk kamerái előtt.

A mi történetünk szereplője, Stalter Judit Császártöltés polgármestere.
A mi történetünk 2. részében Stalter Juditot és férjét ismerhettük meg, akik ma is küzdenek lányuk elvesztésének fájdalmával
Judit polgármester asszonyként felvirágoztatta Császártöltést, így nem csoda, hogy a helyiek mind ismerik és szeretik őt. Ez persze a szívügye is, hiszen kislánya halála óta minden szeretetét a falura fordítja.

„Szerintem egy jó vezető együtt lélegzik a faluval, mert egy alföldi faluban a vezető nem csupán irányt mutat, hanem jelen van, meghallgat, köszön az utcán és egyensúlyban éli az életét a lakosokkal. Császártöltés utcái nem csupán port és köveket hordoznak, hanem összefonódó sorsokat” – mesélte a saját szerepéről A mi történetünk Juditja.

A feleségemnek, Juditkának elég nehéz. Egy apát is rendkívüli megvisel a gyermeke elvesztése, de egy anyát, aki megszülte a világra, tízszeresen. És az alapítvány hozta ki belőle, hogy újra elkezdett élni, de ezt látom a falunál is. Megpróbálja azt a szeretet, amit már nem tud a második lánykájára fordítani, a falunak odaadni. Ez sok áldozattal jár, sok mindenről le kell mondania, teljesen le van terhelve, de fantasztikus dolgokat alakított ki 

– mesélte a polgármester férje.

Stalter Judit férje, Gábor vezeti az Együtt a daganatos gyerekért alapítványt, amit lányuk halála után hozta létre 
A mi történetünk szereplői sorstársaikon is segítenek

Míg Jutka a helységet igazgatja, addig férje az általuk létrehozott Együtt a daganatos gyerekekért alapítványt vezeti.

26 évvel ezelőtt feleségemmel létrehoztuk az Együtt a daganatos gyerekekért alapítványt, nem csak a gyerekekért, hanem azért is, hogy a szülőket ebben a fájdalmas, tragikus időben tudjuk segíteni, és utána a felépülésnél, amit lehet, mindenféle segítséget megadjunk mindannyiuknak

– részletezte Gábor.

A kislányunk 1987-ben daganatos beteg lett, bekerült a Tűzoltó utcai kórházba, és láttuk a kórház lehetetlen helyzetét, a többi beteg, kopasz gyereket. Rettenet volt. És akkor úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk a magunk módján valamit segíteni nekik (...) Innen jött az ötlet, hogy hozzunk létre egy alapítványt, hogy segítsük a daganatos gyerekeket, akik kezelés alatt állnak, vagy már túlestek rajta, de fizikailag vagy lelkileg sérültek 

– mesélte.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
