Szívszorító veszteségből állt talpra Császártöltés polgármestere: Elhunyt kislánya iránti szeretetét a falunak adja

Takácsné Stalter Judit Császártöltés polgármestereként éli a mindennapjai, férjével, Takács Gáborral. A feleség mindent megtesz, hogy falujuk a lehető legbékésebb hely legyen a lakók számára, és a fiatalok is örömmel költözzenek oda. De a hatalmas szeretet és odafigyelés mögött egy fájdalmas tragédia húzódik meg, hiszen a házaspár daganatos betegségben elveszítette a lányát. Erről Gábor mesélt A mi történetünk kamerái előtt.

Judit polgármester asszonyként felvirágoztatta Császártöltést, így nem csoda, hogy a helyiek mind ismerik és szeretik őt. Ez persze a szívügye is, hiszen kislánya halála óta minden szeretetét a falura fordítja.

„Szerintem egy jó vezető együtt lélegzik a faluval, mert egy alföldi faluban a vezető nem csupán irányt mutat, hanem jelen van, meghallgat, köszön az utcán és egyensúlyban éli az életét a lakosokkal. Császártöltés utcái nem csupán port és köveket hordoznak, hanem összefonódó sorsokat” – mesélte a saját szerepéről A mi történetünk Juditja.

A feleségemnek, Juditkának elég nehéz. Egy apát is rendkívüli megvisel a gyermeke elvesztése, de egy anyát, aki megszülte a világra, tízszeresen. És az alapítvány hozta ki belőle, hogy újra elkezdett élni, de ezt látom a falunál is. Megpróbálja azt a szeretet, amit már nem tud a második lánykájára fordítani, a falunak odaadni. Ez sok áldozattal jár, sok mindenről le kell mondania, teljesen le van terhelve, de fantasztikus dolgokat alakított ki

– mesélte a polgármester férje.

Stalter Judit férje, Gábor vezeti az Együtt a daganatos gyerekért alapítványt, amit lányuk halála után hozta létre

A mi történetünk szereplői sorstársaikon is segítenek

Míg Jutka a helységet igazgatja, addig férje az általuk létrehozott Együtt a daganatos gyerekekért alapítványt vezeti.

26 évvel ezelőtt feleségemmel létrehoztuk az Együtt a daganatos gyerekekért alapítványt, nem csak a gyerekekért, hanem azért is, hogy a szülőket ebben a fájdalmas, tragikus időben tudjuk segíteni, és utána a felépülésnél, amit lehet, mindenféle segítséget megadjunk mindannyiuknak

– részletezte Gábor.

A kislányunk 1987-ben daganatos beteg lett, bekerült a Tűzoltó utcai kórházba, és láttuk a kórház lehetetlen helyzetét, a többi beteg, kopasz gyereket. Rettenet volt. És akkor úgy döntöttünk, hogy megpróbálunk a magunk módján valamit segíteni nekik (...) Innen jött az ötlet, hogy hozzunk létre egy alapítványt, hogy segítsük a daganatos gyerekeket, akik kezelés alatt állnak, vagy már túlestek rajta, de fizikailag vagy lelkileg sérültek

– mesélte.