Titokban megházasodtak? Eddig nem látott képeket posztoltak A kísértés sztárjai

A Kísértés 2025-ös évada után sokak számára egyértelmű volt: Timi és Máté kapcsolata kiállta a legkeményebb próbákat is. A páros szinte megingathatatlannak tűnt, így nem is volt kérdés, hogy közös jövőt terveznek.
Korábban már beszéltek arról, hogy esküvőt szeretnének, sőt az is kiderült, hogy a nagy napot 2026 nyarára tervezik. A rajongók biztosra vették, hogy már csak idő kérdése minden.
Török Tímea váratlanul esküvői fotókat osztott meg Instagram-oldalán.
25.08.23.
– írta a poszt alatt Timi.
Nagyon úgy tűnik tehát, hogy Timi és Máté már 2025 augusztusában összeházasodtak. A kommentelők azonnal reagáltak a váratlan fordulatra. Sokan gratuláltak és hosszú, boldog házasságot kívántak a párnak, de akadtak olyanok is, akik kiszúrták az időzítés furcsaságát.
De hogy már augusztusban?? Meglepő információ
– írta egy hozzászóló. Persze az is lehet, hogy a szerelmesek még egy nagyobb lagzival is készülnek, mindenesetre a pár tökéletes dinamikája ezeken az Instagram képeken is megmutatkozik.
