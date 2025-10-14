Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

"Ez egy érzelmi hullámvasút, amit az életben sosem tapasztalsz meg" - Így alakul Timi és Máté története a Kísértés után

Kísértés Máté
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 19:40
Kasza TiborkitartásszerelemA Kísértéskísértés gömbjeKrisztus utolsó megkísértéseeljegyzésgyőztesgyűrű
Véget ért a Kísértés idei évada, ahol négy pár próbálta ki, vajon a szerelem képes-e kiállni a legnagyobb próbatételt. A végére csak egy kapcsolat maradt sértetlen: Timi és Máté szerelme. A Borsnak Timi mesélt arról, hogyan élte meg a kísértés napjait, mit tanult magáról és a kapcsolatukról, és hogyan jutottak el a lánykérésig.
Cs. A.
A szerző cikkei

A Kísértés 2025 minden korábbinál érzelmesebbre és őszintébbre sikerült. Négy pár vágott neki a kalandnak, hogy kiderüljön, a szerelmük elég erős-e, ha a kísértés minden pillanatban ott bujkál a sarkon. A nézők végig követhették, ahogy a párok határai lassan elmosódnak, és három kapcsolat is megtört a próbák súlya alatt. Egyetlen kivétel akadt: Timi és Máté.

A kísértés
A TV2 Kísértés reality műsora augusztus végén startolt el a Tv2 műsorán, Timi és Máté  volt az egyetlen szerencsés pár, akiket nem választott szét a Kísértés szigete (Fotó: nanasipal / TV2)

A Kísértés szigete próbára tette a kapcsolatukat

A műsor fináléjában a nézők egy valóban felemelő pillanatnak lehettek tanúi, amikor Máté az utolsó tűzceremónián megkérte Timi kezét. A lány igent mondott és mint később elárulta, a történet ezzel nem ért véget, hiszen otthon egy másik gyűrű is előkerült, és a pár már ki is tűzte az esküvőjük időpontját: 2026 nyarán mondják majd ki egymásnak a boldogító igent.

Ebben a műsorban az ember először felállít egy forgatókönyvet a fejében, amit próbál tartani, aztán ez az első két nap után meg is dől...

– kezdte nevetve Timi a Borsnak adott interjúban. 

A Kísértés szereplők közül Máté eljegyezte Timit az utolsó tűzceremónián / Fotó: TV2

„Ez egy érzelmi hullámvasút volt!”

Timi elárulta, hogy számára a legnagyobb kísértés nem a hűség próbája volt, hanem az, hogy önmagával is rendben legyen:

„Sokkal többről van itt szó, mint egy játékról. Ez egy érzelmi hullámvasút, amit az életben sosem tapasztalsz meg. Ennyire mesterséges körülmények között előjönnek olyan dolgok, amikről nem is tudtad, hogy benned vannak. Nekem nem az volt a kísértés, hogy Mátét megcsaljam, hanem hogy kicsit magammal is békében legyek. Rá kellett jönnöm, mit érzek, mire van szükségem. Furcsa, de ez a külön töltött idő végül közelebb hozott minket.”

Kísértés Máté is sokat tanult a műsorból

A pár kapcsolata láthatóan megerősödött ezekben a hetekben. Timi míg önmagáról tanult rengeteget, Máté inkább azt tanulta meg, hogyan tudja megadni azt, amire Timi vágyik: 

 Azt hiszem, míg én magamról tanultam rengeteget, addig Máté arról, hogy nekem mire lenne szükségem. Ő tényleg mélyen megértette, és most már tudatosan figyel arra, hogy a kapcsolatunk hosszú távon működjön. Ott, a szigeten megtapasztalta, milyen érzés, ha valakit majdnem elveszítesz anélkül, hogy hibát követtél volna el.

Timi szerint ez a „kísértés” valójában tanítás volt mindkettőjük számára. „Sokkal érzelmesebbek lettünk, és megtanultuk kimondani, amit érzünk. Szerintem annál romantikusabb pillanat nincs, amikor rájössz, hogy valaki annyira hiányzik, hogy majd meghalsz, csak hogy láthasd”mesélte meghatódva Timi a Borsnak. 

Kísértés Timi elárulta, hogy nem várt dolgokat adott nekik ez a műsor / Fotó: TV2

Úgy tűnik, a Kísértés szigete lehet a korunk egyik legkülönösebb párkapcsolati próbatétele: egy mesterséges világ, ahol kiderülhet, vajon tényleg egymásnak teremtettünk-e – vagy sem. Mint egy mai Nagy Gatsby vagy egy Jane Austen-regény újraértelmezése, ahol a szenvedély, a vágy, az önismeret és a társadalmi elvárások levetkőzése egyszerre van jelen. Mert a Kísértés sosem arról szólt, hogy kulturális értéket közvetítsen, sokkal inkább arról, hogy előhozza az ember legvalódibb, sokszor elfojtott, még önmaga elől is rejtegetett oldalát. És talán épp ettől működik: mert miközben mindent lecsupaszít, néha mégis segít meglátni, mi az, ami tényleg számít.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu