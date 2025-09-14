Sallai Nóra nem hallgat tovább, ezt érezheti Koós Boglárka barátnője

Ahogy minden vasárnap, úgy ezúttal is elhoztuk a Bors legizgalmasabb sztárhíreit, hogy ne maradj le semmiről. Kétségtelen, hogy az ország az elmúlt napokban Koós Boglárka halála miatt szörnyülködött, de szerencsére örömhír is jutott a sztárvilágból.

Koós Boglárka tragédiája hetek óta sokkban tartja az országot (Fotó: Kunos Attila)

Koós Boglárka barátnője traumát élt át

Koós Boglárka tragédiája az egész országot megrendítette. A fiatal színésznőt kolléganője, Hartai Petra találta meg a végzetes pillanat után – a tragédia óta pedig teljesen eltűnt a nyilvánosság elől. A Bors felkeresett egy szakpszichológust, aki elmondta, mit élhet át Petra…

„Egy befejezett öngyilkossági helyzettel szembesülni érzelmileg annyira szélsőségesen megterhelő helyzet, amire szinte lehetetlenség felkészülni. Ez még egy szakember számára is komoly mentális megterhelést jelent, nemhogy egy átlag ember számára. A megtaláló gyakran súlyos sokkot él át, akár traumát is, egy pszichológus pedig segíthet feldolgozni a történteket, és megelőzni a poszttraumás stressz szindrómát” – fogalmazott Drelyó Ágnes pszichológus.

Haláleset és visszavonulás

A külföldi sztárvilág is gyászol. Ahogy a Bors megírta: megrendítő hír érkezett pénteken: 47 éves korában elhunyt az ausztrál Házasság első látásra sztárja, Lachlan Rofe. Halálhírét hallva a közösségi médiát ellepték ismerőseinek és követőinek részvétnyilvánításai.

A rossz hírek sora nem ért véget, bár könnyedebb témára kanyarodunk: a Wednesyday című sikersorozat egyik főszereplője, Tyler Galpint alakító Hunter Doohan jelentette be, hogy nem tér vissza a széria harmadik évadában…

A Wednesday sztárja otthagyja a sikersorozatot (Fotó: Jeffrey Mayer/JTMPhotos)

Megszólalt Sallai Nóra

Szerencsére jobb hír is érkezett a héten: a tavaly autóbalesetet szenvedő Sallai Nóra hosszú idő után törte meg a csendet:

„Szeretnék minél előbb meggyógyulni és visszatérni az életbe. Ezt vettem célul. A családom és a barátaim segítenek ezen az úton!” – idézte szavait a Bors.

Krausz Gábor esküvői menüje

A legboldogabb hírt pedig a végére hagytuk: kedves részlet derült ki Krausz Gábor és Mikes Anna esküvőjéről: a profi táncosnő és séf kedvese nagyon gondosan tervezte meg a menüt. A Bors megtudta, az esküvői tortájuk limoncellóval volt megbolondítva, de a balatoni specialitásnak számító cheddar sajtos sertéskolbász is terítékre került a sztárpár lagziján.