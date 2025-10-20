Budapesti békecsúcsHázasság első látásraMegasztárOtthon Start Program
Megszólalt Sallai Nóra: ezt mondta a szörnyű balesetről a kisfiát elvesztő színésznő

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 20. 19:35
Erőt vett magán és írásban válaszolt a TV2 Tények Plusz műsorának a korábbi Jóban Rosszban sorozat színésznője. Sallai Nóra már napi 4 kilométert gyalogol, de a történteket soha nem fogja tudni feldolgozni.
Mint arról a Bors már korábban többször beszámolt, brutális baleset történt kicsivel több mint egy éve. 2024. szeptember 27-én Sallai Nóra színésznő öt éves kisfiával, Bendével az Alsónémediben található játszótérről haza indult, amikor megtörtént a tragédia. Oldalról beléjük csapódott egy BMW, amely nem kizárt, hogy 130-al száguldott a lakott területen. A balesetben a színésznő és a kisfia is súlyosan megsérült, ám sajnos a gyermek néhány nap múlva elhunyt. Most a TV2 Tények Plusz műsorának az írásban feltett kérdéseire válaszolt a színésznő.

Sallai Nóra ezt mondta a balesetről
Ebből a kereszteződésből fordult ki Sallai Nóra kocsijával, amikor balról belecsapódott a fekete autó  Fotó: Bors

Semmire nem emlékszem! A kórházban a férjem közölte velem a tragédia hírét

 - nyilatkozta Sallai Nóra.

Az iszonyú erővel történt ütközés után Nóra öt éves kisfiát, Bendét újra kellett éleszteni, így akkor még volt remény arra, hogy mindketten túlélik a karambolt. Azonban később jött a szívfacsaró hír, hogy Bende az orvosok minden próbálkozása ellenére meghalt.

A színésznőért a történtek után rengetegen aggódtak, sokáig kétséges volt, hogy ha túl is éli a történteket Sallai Nóra, milyen állapotban lesz a későbbiekben, felépül-e a balesetből. Nos, mindez még most is tart, legalábbis ez derült ki a TV2 riportjából.

Köszönöm szépen, napi 4 kilométert sétálgatok már és gyógytornára is járok. Szeretnék visszatérni az életbe, de ez még idő. Ezt azonban soha nem lehet feldolgozni

 - válaszolta a Tények Plusz kérdésére a színésznő. Sallai Nóra a szörnyű baleset óta nem járt a tragédia helyszínén és nem is szeretne ide visszatérni, ami teljesen érthető.

 

 

