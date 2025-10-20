Megszólalt Sallai Nóra: ezt mondta a szörnyű balesetről a kisfiát elvesztő színésznő

Mint arról a Bors már korábban többször beszámolt, brutális baleset történt kicsivel több mint egy éve. 2024. szeptember 27-én Sallai Nóra színésznő öt éves kisfiával, Bendével az Alsónémediben található játszótérről haza indult, amikor megtörtént a tragédia. Oldalról beléjük csapódott egy BMW, amely nem kizárt, hogy 130-al száguldott a lakott területen. A balesetben a színésznő és a kisfia is súlyosan megsérült, ám sajnos a gyermek néhány nap múlva elhunyt. Most a TV2 Tények Plusz műsorának az írásban feltett kérdéseire válaszolt a színésznő.

Ebből a kereszteződésből fordult ki Sallai Nóra kocsijával, amikor balról belecsapódott a fekete autó Fotó: Bors

Semmire nem emlékszem! A kórházban a férjem közölte velem a tragédia hírét

- nyilatkozta Sallai Nóra.

Az iszonyú erővel történt ütközés után Nóra öt éves kisfiát, Bendét újra kellett éleszteni, így akkor még volt remény arra, hogy mindketten túlélik a karambolt. Azonban később jött a szívfacsaró hír, hogy Bende az orvosok minden próbálkozása ellenére meghalt.

A színésznőért a történtek után rengetegen aggódtak, sokáig kétséges volt, hogy ha túl is éli a történteket Sallai Nóra, milyen állapotban lesz a későbbiekben, felépül-e a balesetből. Nos, mindez még most is tart, legalábbis ez derült ki a TV2 riportjából.

Köszönöm szépen, napi 4 kilométert sétálgatok már és gyógytornára is járok. Szeretnék visszatérni az életbe, de ez még idő. Ezt azonban soha nem lehet feldolgozni

- válaszolta a Tények Plusz kérdésére a színésznő. Sallai Nóra a szörnyű baleset óta nem járt a tragédia helyszínén és nem is szeretne ide visszatérni, ami teljesen érthető.