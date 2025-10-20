Megszólalt Sallai Nóra: ezt mondta a szörnyű balesetről a kisfiát elvesztő színésznő

Mint arról a Bors már korábban többször beszámolt, brutális baleset történt kicsivel több mint egy éve. 2024. szeptember 27-én Sallai Nóra színésznő öt éves kisfiával, Bendével az Alsónémediben található játszótérről haza indult, amikor megtörtént a tragédia. Oldalról beléjük csapódott egy BMW, amely nem kizárt, hogy 130-al száguldott a lakott területen. A balesetben a színésznő és a kisfia is súlyosan megsérült, ám sajnos a gyermek néhány nap múlva elhunyt. Most a TV2 Tények Plusz műsorának az írásban feltett kérdéseire válaszolt a színésznő.
Semmire nem emlékszem! A kórházban a férjem közölte velem a tragédia hírét
- nyilatkozta Sallai Nóra.
Az iszonyú erővel történt ütközés után Nóra öt éves kisfiát, Bendét újra kellett éleszteni, így akkor még volt remény arra, hogy mindketten túlélik a karambolt. Azonban később jött a szívfacsaró hír, hogy Bende az orvosok minden próbálkozása ellenére meghalt.
A színésznőért a történtek után rengetegen aggódtak, sokáig kétséges volt, hogy ha túl is éli a történteket Sallai Nóra, milyen állapotban lesz a későbbiekben, felépül-e a balesetből. Nos, mindez még most is tart, legalábbis ez derült ki a TV2 riportjából.
Köszönöm szépen, napi 4 kilométert sétálgatok már és gyógytornára is járok. Szeretnék visszatérni az életbe, de ez még idő. Ezt azonban soha nem lehet feldolgozni
- válaszolta a Tények Plusz kérdésére a színésznő. Sallai Nóra a szörnyű baleset óta nem járt a tragédia helyszínén és nem is szeretne ide visszatérni, ami teljesen érthető.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.