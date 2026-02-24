Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Most jött: szirénáktól hangos Budapest, nagy erőkkel folyik a mentés

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 24. 17:26
Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók. Még tart a mentés Budapesten.
Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Budapest XXIII. kerületében, a Szent Lőrinci úton, a Szent László utca közelében. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A társhatóságot is a helyszínre várják - írja a katasztrófavédelem

 

