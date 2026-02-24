Most jött: szirénáktól hangos Budapest, nagy erőkkel folyik a mentés

Összeütközött egy kisteherautó és egy személygépkocsi Budapest XXIII. kerületében, a Szent Lőrinci úton, a Szent László utca közelében. A műszaki mentési munkálatok elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A társhatóságot is a helyszínre várják - írja a katasztrófavédelem.