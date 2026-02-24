Kiara Lord különleges képpel köszöntötte fel Stohl Andrást a születésnapján

Stohl András hétfőn ünnepelte 59. születésnapját - a felköszöntők sorából pedig Kiara Lord sem maradhatott ki.
A felnőttfilmes sztár egy mókás szelfit osztott meg a színművésszel, amelyen mindketten nyelvüket nyújtják a kamerának.
Boldog szülinapot, András!
- írta röviden a kép mellé.
A páros a A Nagy Ő című műsorban ismerkedett meg. Az utolsó hétig úgy tűnt, Kiara lehet a befutó, ám András végül nem őt, hanem Kiss Krisztát választotta.
Az OnlyFans-modell korábban a Borsnak elárulta, hogy nem jósol nagy jövőt a kapcsolatnak, ugyanakkor megérti András döntését. Úgy véli, a másik választott korban közelebb áll hozzá, ráadásul a színész számára fontos, mit gondolnak róla az emberek, míg őt ez egyáltalán nem érdekli.
A történtek ellenére úgy tűnik, Kiara részéről nincs harag. Sőt, az együtt töltött idő emlékeit is szívesen őrzi - ezek közül most egyet a nagy nap alkalmából a követőivel is megosztott.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.