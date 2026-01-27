Megyeri Csillának nagy szüksége volt erre, várandóssága 38. hetében tette meg

Az ismert influenszer és műsorvezető első gyermekét várja, és nagyon izgatottak már a szerelmével a pici érkezése miatt. Megyeri Csilla a várandóssága 38. hetében van, és saját elmondása szerint nem tud egy helyben maradni, ráadásul nagy szüksége volt már egy kis feltöltődésre és külső ingerekre a nagy fészekrakás közepette – ezért úgy döntöttek a párjával, hogy kiruccannak egy kicsit.

Megyeri Csilla és a szerelme, Nico

Megyeri Csilla, Nico, illetve a férfi korábbi kapcsolatából származó gyermeke a Balaton felé vették az irányt, hogy megcsodálják a befagyott magyar tengert. Nem csalódtak, hiszen elképesztő látványban volt részük, ráadásul nagyon sokan voltak még kint – ez is bizonyítja, hogy egy igazán életre szóló élmény így látni hazánk egyik legfontosabb nevezetességét, ami miatt turisták százezrei látogatnak Magyarországra.

Egy kedves kis videót is közzétett a kiruccanásról Megyeri Csilla, aki megmutatta, milyen szép helyen szálltak meg, milyen finom ételeket ettek, és milyen jól érezték magukat – természetesen a befagyott Balatonról is készült pár felvétel, hogy az se maradjon le a fantasztikus látképről, aki sajnos nem tudott eljutni oda.

Itt lehet megtekinteni Megyeri Csilla videós élménybeszámolóját, ami biztos, hogy másoknak is kedvet ad majd egy kis utazáshoz: