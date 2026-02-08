Az első este jót vitatkoztak: Így találkozott először Fenyő Miklós és Szikora Róbert

A Hungáriában Szikora Róbert nem volt alapítótag, hiszen 1973-ban érkezett. Mint Fenyő Miklós a Mélyvíz, csak megúszóknak című, tavaly év végén megjelent könyvében írja, épp elege volt az előző dobosból, mert folyamatosan késett, nem is keveset. Ez nagy problémát jelentett neki, ezért megbeszélte, hogy elváltak az útjaik Csurgai Attilával – akinek a képességeivel semmiféle gondja nem volt a zenekarvezetőnek, még kedvelte is emberként, csak az időhöz való különös viszonya bosszantotta módfelett.

Fenyő Miklós, Kékesi Zoltán, Szikora Róbert, Sipos Péter: a Hungária 1977-ben

(Fotó: Gyulai Gaál Krisztián, Fortepan)

Fenyő többször beszélt erről Kékes Zoltánnal, akivel abban maradtak, hogy megnéznek egy fiatal dobost, akit egyszer láttak egy próbán.

Először Robit teszteltük, elmentünk egy lágymányosi művházba, ahol a Ferm csörömpölt

– emlékezett Fenyő. Telt ház volt, izzasztó meleg, de ő csak a dobost figyelte, és megpróbálta elképzelni, milyen lenne vele a munka. Amit hallott, meggyőzte, hisz nagyon jól dobolt az ifjú Szikora, aki később be is vallotta neki, hogy tudott a látogatástól, a tesztről.

A buli végeztével beültünk egy közeli presszóba. Mi hárman: Zoli, én és ő, a kis Misimókus, ahogy akkoriban nevezték a pályatársai

– írta Fenyő. Nagyon jó előjel volt, hogy Szikora is óriási Beatles-rajongó volt akkor, ahogy Miklós is. Még aznap este vitatkoztak is egy jót azon, hogy az I’m Down-t ki énekli a Beatlesben.

Fenyő Miklós az első próba elején már döntött

Az első megbeszélés után az ORI, az Országos Rendező Iroda egyik termében dőlt el a fiatal dobos sorsa. „Ahogy rászállt a ritmusra, az végképp meggyőzött. Azt a húzást, azt a muzikalitást nem voltam hajlandó többet elengedni” – mesélte Fenyő. A próba nem is folytatódott, még lett volna pár dal, de Fenyő ott jelezte, hogy szeretné őt a Hungáriában.

Furcsa gyerkőc volt, már ifjúkorában volt saját autogramja, kidolgozta magának. Már akkor valamit érezhetett a jövőjével kapcsolatban

– tette hozzá. Bevallotta, hogy nem csodálkozott, ugyanis neki is megvolt a saját aláírása, jól begyakorolva. Szerette, hogy az ifjú Robinak nagyhangú, beképzelt, szemtelen, és szabad, konvenciókra fittyet hányó személyisége volt. Lenézte például az Interkoncertnél dolgozó irodistákat, beszólt nekik, akik döbbenten nézték, hogy ez a fiatal zenész nem hódol be nekik.