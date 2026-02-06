Gyertyák fénye világítja be a Hősök terét, így emlékeznek a rock and roll királyára, Fenyő Miklósra

Január 31-én elhunyt a magyar rock and roll királya, Fenyő Miklós: noha lehetett tudni, hogy állapota súlyos, és hetek óta kórházban van, azon a szombat reggelen valóban megrendült az ország a szomorú hír hallatán.

Fenyő Miklós fiatalon lett sztár, halála milliókat megrendített

Fotó: Csudai Sándor

Fenyő Miklós dalok csendültek fel este is

Február 6-án este hatra a Budapesti Showszínház üzemeltetője a budapesti Hősök terére gyertyás megemlékezést szervezett, ahová vártak minden rajongót, aki szerette Fenyő Miklós munkásságát. Az eseményen Várkonyi Attila is zenélt.

Összeszedjük a régi nótákat a Hungária első és második korszakából, illetve a szólókarrierjéből, mert voltak neki sikeres szólólemezei is. Mivel nagyon jóban voltunk, tudom, melyek azok a nóták, amelyeket nagyon szeretett, amelyeket kérte, hogy játssza a Retro Rádió. Ez nem koncert, nem promóciós megjelenés, ez egy közös emlékezés, természetesen ingyenes

– mesélte a Borsnak DJ Dominique még az esemény előtt.

Fenyő Miklós halála az egész országot sokkolta

A Facebookon meghirdetett esemény iránt több ezren érdeklődtek, ami nem csoda, hiszen a Hungáriához olyan slágerek köthetők, mint a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Micsoda buli, a Casino Twist, az Isztambul vagy a Limbó hintó. Albumaik platinalemezek lettek, a dalok minden házibuliban felcsendülnek.

A Fenyő Miklós könyve alapján készült cikksorozatunk első részéből kiderült, miért kellett hazajönnie hirtelen, egy nap alatt a Fenyő családnak az USA-ból, az 1956-os disszidálást követően. A második részben az énekes-dalszerző viharos házasságáról írtunk, a harmadik cikkben, amely szintén a könyvében leírtakon alapul, az Erdős Péterrel való konfliktusát vettük elő – mint ismert, a popcézár és Fenyő elég rossz kapcsolatban voltak két évtizeden át. Dolly pedig egy újabb jó barátot veszített, Kékes Zoltán 2017-es halála után.

Fotó: Gabor Zoltan

A Bors helyszíni tudósítója már a kezdés előtt megjelent a helyszínen. A tömeg már gyűlik, nagyjából 6-7 száz ember már a Hősök terén várja, hogy leróhassa tiszteletét Fenyő Miklós emléke előtt.

Az amerikai autók szerelmeseinek a közössége is már a helyszínen várakozik, jó néhány gyönyörű járgányt sorakoztattak fel. A Bors megtudta ugyanis, hogy az autóscsoport terve körbeállni a Hősök terét és együtt, közösen megvilágítani azt Fenyő Miklós emlékére. Ez azért is különösen megható, hiszen köztudott, hogy Fenyő Miklós óriási Amerika rajongó volt, élt is kint 3 évet gyerekkorában. A régi amerikai autók szerelmese is volt és fiatalon minden pénzét félre is tett egy ilyenre.