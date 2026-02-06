Gyertyák fénye világítja be a Hősök terét, így emlékeznek a rock and roll királyára, Fenyő Miklósra

Január 31-én elhunyt a magyar rock and roll királya, Fenyő Miklós: noha lehetett tudni, hogy állapota súlyos, és hetek óta kórházban van, azon a szombat reggelen valóban megrendült az ország a szomorú hír hallatán.
Február 6-án este hatra a Budapesti Showszínház üzemeltetője a budapesti Hősök terére gyertyás megemlékezést szervezett, ahová vártak minden rajongót, aki szerette Fenyő Miklós munkásságát. Az eseményen Várkonyi Attila is zenélt.
Összeszedjük a régi nótákat a Hungária első és második korszakából, illetve a szólókarrierjéből, mert voltak neki sikeres szólólemezei is. Mivel nagyon jóban voltunk, tudom, melyek azok a nóták, amelyeket nagyon szeretett, amelyeket kérte, hogy játssza a Retro Rádió. Ez nem koncert, nem promóciós megjelenés, ez egy közös emlékezés, természetesen ingyenes
– mesélte a Borsnak DJ Dominique még az esemény előtt.
A Facebookon meghirdetett esemény iránt több ezren érdeklődtek, ami nem csoda, hiszen a Hungáriához olyan slágerek köthetők, mint a Csókkirály, a Hotel Menthol, a Micsoda buli, a Casino Twist, az Isztambul vagy a Limbó hintó. Albumaik platinalemezek lettek, a dalok minden házibuliban felcsendülnek.
A Fenyő Miklós könyve alapján készült cikksorozatunk első részéből kiderült, miért kellett hazajönnie hirtelen, egy nap alatt a Fenyő családnak az USA-ból, az 1956-os disszidálást követően. A második részben az énekes-dalszerző viharos házasságáról írtunk, a harmadik cikkben, amely szintén a könyvében leírtakon alapul, az Erdős Péterrel való konfliktusát vettük elő – mint ismert, a popcézár és Fenyő elég rossz kapcsolatban voltak két évtizeden át. Dolly pedig egy újabb jó barátot veszített, Kékes Zoltán 2017-es halála után.
A Bors helyszíni tudósítója már a kezdés előtt megjelent a helyszínen. A tömeg már gyűlik, nagyjából 6-7 száz ember már a Hősök terén várja, hogy leróhassa tiszteletét Fenyő Miklós emléke előtt.
Az amerikai autók szerelmeseinek a közössége is már a helyszínen várakozik, jó néhány gyönyörű járgányt sorakoztattak fel. A Bors megtudta ugyanis, hogy az autóscsoport terve körbeállni a Hősök terét és együtt, közösen megvilágítani azt Fenyő Miklós emlékére. Ez azért is különösen megható, hiszen köztudott, hogy Fenyő Miklós óriási Amerika rajongó volt, élt is kint 3 évet gyerekkorában. A régi amerikai autók szerelmese is volt és fiatalon minden pénzét félre is tett egy ilyenre.
A borsnak nyilatkozott Fekete Szófi a szervezőket képviselve az esemény előtt néhány perccel. Mint fogalmazott körülbelül 10-15 ezer embert várnak a Hősök terére. Nem lesz egy nagy közös gyertyagyújtás, hanem mindenki akkor gyűjt gyertyát, amikor jónak gondolja.
A Borsnak a már helyszínen lévő DJ Dominique is megszólalt. Mint elárulta, jóban van a Fenyő Miklós volt párjával, akivel a zenész az élete utolsó éveit töltötte. Az asszonytól olyan felvételeket kapott meg, amik sosem jelentek meg a nagy közönség számára és olyan újabb zenéket is, amik még nem jelentek meg. Ezek most mind hallhatóak lesznek a megemlékezésen, sőt olyan ritkán hallható zene is fel fog csendülni, ami rádiókban még nem.
Dj Dominque továbbá a Borson keresztül reagált arra, hogy Szikora Róbert, Dolly és a Novai Gábor azaz a Hungária hármas fogatja csütörtökön közölték, nem lesznek jelen a megemlékezésen:
A gyász egy belső dolog és mindenkinek magának kell megélnie. A lényeg, hogy mindenki szeretettel emlékezzen Fenyő Miklósra.
18:06 megnyitották a kordonokat az emberek pedig szépen sorban be is vonulnak, hogy letegyék a mécseseiket és a virágokat.
A megemlékezés eseményeivel cikkünk folyamatosan frissül....
