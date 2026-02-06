Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

ByeAlex után máris egy másik rapper karjaiban kötött ki a gyönyörű Benjamina?

Missh
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 13:00
ByeAlexex
Hatalmasat robbant a bomba a hazai sztárvilágban, miután megtörtént a szakítás. ByeAlex egykori kedvese, Rákóczi Benjamina máris egy másik sztárpasi mellett pózol.
Bors
A szerző cikkei

Márta Alex, azaz ByeAlex neve mára egybeforrt a különc stílussal és a megosztó megnyilvánulásokkal, ám az utóbbi időben inkább magánéleti válsága miatt került a figyelem középpontjába. Miután szakítottak az influenszer-modell Rákóczi Benjaminával, a közönség tűkön ülve várta, vajon ki lesz az, aki először vigasztalódik új partner oldalán. Úgy tűnik, a gyönyörű exbarátnő nem vesztegette az idejét: máris egy másik ismert zenész társaságában látták. A történet apropója pedig nem más, mint egy forró hangulatú forgatás, ami alaposan feladta a leckét a rajongóknak.

ByeAlex
ByeAlex botrányai után Benjamina új életet kezdett (Fotó: ByeAlex/Instagram)

ByeAlex után Missh lett a befutó?

A napokban látott napvilágot a hír, miszerint Benjamina a megosztó rapper, Missh mellett tűnt fel egy fotózáson. A munkálatokról kiszivárgott felvételeken szinte izzik közöttük a levegő, ami azonnal beindította a találgatásokat: vajon csupán professzionális együttműködésről van szó, vagy valami több alakul a háttérben? Missh köztudottan vonzódik a feltűnő szépségekhez, és úgy tűnik, jelenleg ő az a „mágnesként” funkcionáló karakter a hazai sztárvilágban, aki köré sorra gyűlnek a legdögösebb celebek.

A szépség új értelmet nyer

Benjaminát imádják a kamerák, és úgy tűnik, a magyar rapperek is versengenek a kegyeiért. Nemrég még egy BSW Matyival való közös munka kapcsán merült fel a neve, így joggal érezhetik azt a rajongók, hogy a lány bizony válogathat a hazai zenei elit tagjai közül. Bár a hivatalos álláspont szerint ez csupán „business”, a bulvárvilágban jól tudjuk: ahol füst van, ott tűz is lehet. A rajongók persze két táborra szakadtak. Vannak, akik szerint Benjamina egyszerűen csak a karrierjére koncentrál és remek modell, aki bármilyen klipet elad a kisugárzásával. Mások viszont úgy vélik, ez egyfajta fricska Alexnek, hiszen a rapper-szcéna tagjai között gyorsan terjednek a hírek. Vajon mit szól ehhez az egészhez az ország legmegosztóbb mentora? ByeAlex egyelőre hallgat, de a feszültség szinte tapintható.

Rákóczi Benjamina és Missh
ByeAlex exe mellett sok sztárpasi megfordul (Fotó: Rákóczi Benjamina/Instagram)

Forgatások, fények és csillogás

Az biztos, hogy a Missh-el való közös munka már most hatalmasat megy a közösségi médiában, köszönhetően a jól irányított marketingnek és a szereplőválasztásnak. Benjamina pedig okosan lovagolja meg a hullámokat: legyen szó munkáról vagy flörtről, jelenleg ő a legkeresettebb „klip-lány” az országban, aki után minden pasi megfordul – és akit mindenki meg akar szerezni.

Szerinted csak a közös munka kedvéért pózolnak együtt, vagy tényleg izzik a levegő a páros körül?

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu