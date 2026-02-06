ByeAlex után máris egy másik rapper karjaiban kötött ki a gyönyörű Benjamina?

Márta Alex, azaz ByeAlex neve mára egybeforrt a különc stílussal és a megosztó megnyilvánulásokkal, ám az utóbbi időben inkább magánéleti válsága miatt került a figyelem középpontjába. Miután szakítottak az influenszer-modell Rákóczi Benjaminával, a közönség tűkön ülve várta, vajon ki lesz az, aki először vigasztalódik új partner oldalán. Úgy tűnik, a gyönyörű exbarátnő nem vesztegette az idejét: máris egy másik ismert zenész társaságában látták. A történet apropója pedig nem más, mint egy forró hangulatú forgatás, ami alaposan feladta a leckét a rajongóknak.

ByeAlex botrányai után Benjamina új életet kezdett (Fotó: ByeAlex/Instagram)

ByeAlex után Missh lett a befutó?

A napokban látott napvilágot a hír, miszerint Benjamina a megosztó rapper, Missh mellett tűnt fel egy fotózáson. A munkálatokról kiszivárgott felvételeken szinte izzik közöttük a levegő, ami azonnal beindította a találgatásokat: vajon csupán professzionális együttműködésről van szó, vagy valami több alakul a háttérben? Missh köztudottan vonzódik a feltűnő szépségekhez, és úgy tűnik, jelenleg ő az a „mágnesként” funkcionáló karakter a hazai sztárvilágban, aki köré sorra gyűlnek a legdögösebb celebek.

A szépség új értelmet nyer

Benjaminát imádják a kamerák, és úgy tűnik, a magyar rapperek is versengenek a kegyeiért. Nemrég még egy BSW Matyival való közös munka kapcsán merült fel a neve, így joggal érezhetik azt a rajongók, hogy a lány bizony válogathat a hazai zenei elit tagjai közül. Bár a hivatalos álláspont szerint ez csupán „business”, a bulvárvilágban jól tudjuk: ahol füst van, ott tűz is lehet. A rajongók persze két táborra szakadtak. Vannak, akik szerint Benjamina egyszerűen csak a karrierjére koncentrál és remek modell, aki bármilyen klipet elad a kisugárzásával. Mások viszont úgy vélik, ez egyfajta fricska Alexnek, hiszen a rapper-szcéna tagjai között gyorsan terjednek a hírek. Vajon mit szól ehhez az egészhez az ország legmegosztóbb mentora? ByeAlex egyelőre hallgat, de a feszültség szinte tapintható.

ByeAlex exe mellett sok sztárpasi megfordul (Fotó: Rákóczi Benjamina/Instagram)

Forgatások, fények és csillogás

Az biztos, hogy a Missh-el való közös munka már most hatalmasat megy a közösségi médiában, köszönhetően a jól irányított marketingnek és a szereplőválasztásnak. Benjamina pedig okosan lovagolja meg a hullámokat: legyen szó munkáról vagy flörtről, jelenleg ő a legkeresettebb „klip-lány” az országban, aki után minden pasi megfordul – és akit mindenki meg akar szerezni.

Szerinted csak a közös munka kedvéért pózolnak együtt, vagy tényleg izzik a levegő a páros körül?