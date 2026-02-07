Erre a 4 csillagjegyre rámosolyog a szerencse februárban

A kínai újév 2026. február 17-én veszi kezdetét. Ezzel pedig elindul a Tűz Ló éve. Janine Lowe asztrológus elárulta, melyik négy kínai állatjegy számíthat a legnagyobb szerencsére ebben az átalakulásokkal teli hónapban – közölte a Mirror. Lesznek olyanok is, akiknek szerencsés horoszkópjuk egész évre ki fog tartani.

Ez a 4 jegy lesz a legszerencsésebb februárban a kínai horoszkóp szerint

Ez a 4 állatjegy lesz a legszerencsésebb februárban a kínai horoszkóp szerint

Janine Lowe, a kínai asztrológia szakértője elárulta, hogy változásokkal teli év elé nézünk:

Történelmileg és társadalmilag a Tűz Ló évei gyakran egybeesnek felfordulással, kulturális változásokkal és merész kollektív mozgalmakkal, amikor az emberek késztetést éreznek arra, hogy megkérdőjelezzék a tekintélyt, újradefiniálják identitásukat és radikális változásokért lépjenek fel.

Az asztrológus szerint négy kínai állatjegy lesz, akik 2026 februárjában szerencsésebbek lesznek, mint a többiek.

Kutya

A Kutyák számára a Ló éve fokozott társasági életet hoz, ezzel pedig új lehetőségek kapuit megnyitva. Az ebbe a jegybe születettek oktatási lehetőségekre bukkanhatnak és olyan területekre is bejuthatnak, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. A szakértő szerint 2026-ban a Kutyák számára az utazások száma is megnövekszik.

A Kutya jegyébe azok tartoznak, akik 1958-ban, 1970-ben, 1982-ben, 1994-ben, 2006-ban és 2018-ban születtek.

Kecske

A Kecske jegyében születettek számára a Ló éve kissé túl gyors tempójúnak tűnhet, ennek ellenére az év barátságos, pezsgő hangulata szerencsét ígér, különösen a szakmai előrelépés terén. A szakértő szerint:

A Kecskék a Ló évében a szelíd erőből profitálnak. Folyamatos támogatást, lágyabb, gondoskodóbb hatásokat kapnak. A haladás egyenletesnek érződhet, ami segít újraépíteni az önbizalmat és a stabilitást

A Kecske évei: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 és 2015, a következő pedig 2027-ben lesz.

Tigris

A Tigrisek is kivételes szerencsére számíthatnak. Tüzes és bátor természetük felerősíti a romantikus találkozások és párkapcsolatok lehetőségeit. Új utak nyílhatnak meg az anyagi gyarapodás és a befolyásos pozíciók felé is.

Ezek a kreatív megbízásoktól és befektetési lehetőségektől egészen a reflektorfénybe kerülésig terjedhetnek

A Tigris évei: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950 és 1938.