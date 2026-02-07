Erre a 4 csillagjegyre rámosolyog a szerencse februárban

A kínai újév 2026. február 17-én veszi kezdetét. Ezzel pedig elindul a Tűz Ló éve. Janine Lowe asztrológus elárulta, melyik négy kínai állatjegy számíthat a legnagyobb szerencsére ebben az átalakulásokkal teli hónapban – közölte a Mirror. Lesznek olyanok is, akiknek szerencsés horoszkópjuk egész évre ki fog tartani.
Janine Lowe, a kínai asztrológia szakértője elárulta, hogy változásokkal teli év elé nézünk:
Történelmileg és társadalmilag a Tűz Ló évei gyakran egybeesnek felfordulással, kulturális változásokkal és merész kollektív mozgalmakkal, amikor az emberek késztetést éreznek arra, hogy megkérdőjelezzék a tekintélyt, újradefiniálják identitásukat és radikális változásokért lépjenek fel.
Az asztrológus szerint négy kínai állatjegy lesz, akik 2026 februárjában szerencsésebbek lesznek, mint a többiek.
Vajon köztük van a tiéd is?
Kutya
A Kutyák számára a Ló éve fokozott társasági életet hoz, ezzel pedig új lehetőségek kapuit megnyitva. Az ebbe a jegybe születettek oktatási lehetőségekre bukkanhatnak és olyan területekre is bejuthatnak, amelyek korábban elérhetetlenek voltak számukra. A szakértő szerint 2026-ban a Kutyák számára az utazások száma is megnövekszik.
A Kutya jegyébe azok tartoznak, akik 1958-ban, 1970-ben, 1982-ben, 1994-ben, 2006-ban és 2018-ban születtek.
Kecske
A Kecske jegyében születettek számára a Ló éve kissé túl gyors tempójúnak tűnhet, ennek ellenére az év barátságos, pezsgő hangulata szerencsét ígér, különösen a szakmai előrelépés terén. A szakértő szerint:
A Kecskék a Ló évében a szelíd erőből profitálnak. Folyamatos támogatást, lágyabb, gondoskodóbb hatásokat kapnak. A haladás egyenletesnek érződhet, ami segít újraépíteni az önbizalmat és a stabilitást
A Kecske évei: 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 és 2015, a következő pedig 2027-ben lesz.
Tigris
A Tigrisek is kivételes szerencsére számíthatnak. Tüzes és bátor természetük felerősíti a romantikus találkozások és párkapcsolatok lehetőségeit. Új utak nyílhatnak meg az anyagi gyarapodás és a befolyásos pozíciók felé is.
Ezek a kreatív megbízásoktól és befektetési lehetőségektől egészen a reflektorfénybe kerülésig terjedhetnek
A Tigris évei: 2022, 2010, 1998, 1986, 1974, 1962, 1950 és 1938.
Ló
A Ló évében születettek eddigi legszerencsésebb időszakukra számíthatnak. Természetes ambíciójuk és függetlenségük tovább erősödik, ami megkönnyíti számukra céljaik elérését.
A Ló jegy szülöttei különösen sokat profitálnak az évben, mivel az energia természetesen összehangolódik az alapvető jellemükkel. Teljes harmóniában haladnak majd az év ritmusával, fokozott szabadságot, mozgást, lehetőségeket, fejlődést, utazási potenciált és megújuló szenvedélyt tapasztalva
A Ló évei: 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 és 2014.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.