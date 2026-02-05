Fenyő Miklós halála: nyilvános megemlékezést tartanak, itt vannak a részletek

Mindenkit megrázott a hír, hogy 78 éves korában elhunyt a hazai rock and roll legnagyobb alakja. Nyilvános megemlékezést tartanak Fenyő Miklós halála után.

Fenyő Miklós és a Hungária éveken át szállította a slágereket

Fotó: Szabolcs László / hot!archív

Fenyő Miklós halála: a megemlékezés részletei

Február 6-án este 18 órára szervezte a nyilvános eseményt a Budapesti Showszínház. Az esemény leírása szerint a Hősök terén jelen lesznek Fenyő Miklós barátai és családtagjai is, valamint DJ Várkonyi Attila és DJ Rákász Béla gondoskodnak majd a zenei aláfestésről.

Az eredeti elképzelés szerint egy nagy méretű Fenyő Miklós-fotó előtt bárki leróhatja a tiszteletét. Ez mára egy kicsivel nagyobbra is nőtt, mint gondoltuk. Köszönhetően a két lemezlovasnak is, akik zenével is készülnek. Az esemény azonban továbbra is a gyászról szól, így a zenei aláfestés ellenére is halk, méltóságteljes, csendes eseményre készülünk. Fenyő Miklós élettársa, Erika személyesen mondott köszönetet nekem mindezért. Ugyanakkor megértem, hogy képtelen az eseményen részt venni. Akik azonban velünk lesznek és beszéddel készülnek, erre is lesz lehetőség. Családtagokkal, zenésztársakkal is egyeztetve, eddig mindenki arról biztosított bennünket, örülnek, hogy mindezt lehetővé tesszük

– mondta el Tóth Ádám, a Budapesti Showszínház igazgatója a Story megkeresésére, hozzátéve, sok emberre számítanak.

Mint azt megírtuk, rövid lefolyású betegség után meghalt Fenyő Miklós, az eMeRTon-díjas énekes, billentyűs, dalszerző és szövegíró, akinek neve örökre összeforrt a Hungária és a magyar rock and roll történetével. Halála az egész országot megrázta, Szikora Róbert például kiemelte lapunknak, hogy Zámbó Jimmy óta nem látott ilyen szeretetcunamit, hogy mindenki róla beszél, hogy ennyire megmozdul az ország.