Viharos volt Fenyő Miklós házassága: így ismerte meg nagy szerelmét

Fenyő Miklós felesége 2013-ban hunyt el, Ágnes Veronika gyerekkori szerelme volt, nagyon fiatalon kerültek össze. A Hungária frontembere egy interjúban arról beszélt, hogy 16 éves volt, amikor megismerte, a Mélyvíz, csak megúszóknak című könyvében viszont azt írja, hogy már 18 lehetett, amikor először beszéltek egymással. Utóbbiból szemléztünk.

A Hungária együttes (Sipos Péter, Kékes Zoltán, Fenyő Miklós) 1973-ban

Fotó: Fortepan / Urbán Tamás

Fenyő Miklós fiatalon esett szerelembe

A házmesterük fia szólt neki, hogy van egy lány, aki állandóan róla beszél, meg akar ismerkedni vele. Akkoriban Fenyőéknél gyakran csengett a telefon, nem szólt bele senki, csak tinilányok elfojtott kuncogását lehetett hallani, úgyhogy Miki sejtette, hogy ő lesz az egyik. Megüzente az általa „liftboynak” hívott srácnak, hogy pont egy hét múlva délután négykor leül a Szent István parkban egy padra, egy Népsporttal a kezében, és ha kell valami a lánynak, jöjjön.

A lány, Forgács Ági megjelent, elindult egy incselkedős beszélgetés, ezzel pedig Fenyő Miklós életének legfontosabb párkapcsolata. Egyre gyakrabban találkoztak, a zenész pedig leírja a könyvében, hogy fiatalon nagyon gyakran voltak együtt, mindenféle értelemben: sötét mozi utolsó sorában, a tihanyi barlanglakás zegzugos rejtekhelyein, éjjel, az elhagyott lépcsőház fordulójában.

A Hungária együttes 1977-ben: Fenyő Miklós, Kékesi Zoltán, Szikora Róbert, Sipos Péter a képen

Fotó: Gyulai Gaál Krisztián / Fortepan

A tinilány egyszer felvitte őt a szüleihez is, de erről azt írta Fenyő, hogy „bár ne tette volna, abban nem volt sok köszönet.” Mint fogalmazott, nem aratott akkora sikert, mint a fellépésein, de a lány szülei sem „futottak be nála.” Ezzel együtt a kapcsolat folytatódott, de Miklós fiatal volt és bohó, a könyvében büszkén vall a hódításairól: akkoriban egy egész nyarat végigjátszottak a zenekarral egy nógrádverőcei ifjúsági táborban, ahol sok száz fiatal lány megfordult a bungalókban – a fiatal zenészek pedig az ágyaikban.

Fenyő Miklós házassága nem volt tökéletes

Az énekes-dalszerző őszintén bevallja a könyvében, hogy soha nem volt házassághívő, inkább az összetartozásban bízott. Nem esküdött örök hűséget szexuális értelemben, nem is nagyon hitt ebben. Az eskü lelki tartalmát viszont komolyan gondolta, be is tartotta, ezzel együtt, ahogy fogalmaz, a „házasságkötésük merő formalitás volt.” Édesapja és Ági kívánságának engedelmeskedve nősült meg végül 1972-ben. Ekkor a „régi” Hungária már öt éve üzemelt, de még messze volt az „új Hungária” 1980-as berobbanása, a legendás E-Klubos koncerttel, meg a Rock And Roll Party 600 ezres lemezeladással.