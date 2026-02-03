Viharos volt Fenyő Miklós házassága: így ismerte meg nagy szerelmét

Fenyő Miklós felesége 2013-ban hunyt el, Ágnes Veronika gyerekkori szerelme volt, nagyon fiatalon kerültek össze. A Hungária frontembere egy interjúban arról beszélt, hogy 16 éves volt, amikor megismerte, a Mélyvíz, csak megúszóknak című könyvében viszont azt írja, hogy már 18 lehetett, amikor először beszéltek egymással. Utóbbiból szemléztünk.
A házmesterük fia szólt neki, hogy van egy lány, aki állandóan róla beszél, meg akar ismerkedni vele. Akkoriban Fenyőéknél gyakran csengett a telefon, nem szólt bele senki, csak tinilányok elfojtott kuncogását lehetett hallani, úgyhogy Miki sejtette, hogy ő lesz az egyik. Megüzente az általa „liftboynak” hívott srácnak, hogy pont egy hét múlva délután négykor leül a Szent István parkban egy padra, egy Népsporttal a kezében, és ha kell valami a lánynak, jöjjön.
A lány, Forgács Ági megjelent, elindult egy incselkedős beszélgetés, ezzel pedig Fenyő Miklós életének legfontosabb párkapcsolata. Egyre gyakrabban találkoztak, a zenész pedig leírja a könyvében, hogy fiatalon nagyon gyakran voltak együtt, mindenféle értelemben: sötét mozi utolsó sorában, a tihanyi barlanglakás zegzugos rejtekhelyein, éjjel, az elhagyott lépcsőház fordulójában.
A tinilány egyszer felvitte őt a szüleihez is, de erről azt írta Fenyő, hogy „bár ne tette volna, abban nem volt sok köszönet.” Mint fogalmazott, nem aratott akkora sikert, mint a fellépésein, de a lány szülei sem „futottak be nála.” Ezzel együtt a kapcsolat folytatódott, de Miklós fiatal volt és bohó, a könyvében büszkén vall a hódításairól: akkoriban egy egész nyarat végigjátszottak a zenekarral egy nógrádverőcei ifjúsági táborban, ahol sok száz fiatal lány megfordult a bungalókban – a fiatal zenészek pedig az ágyaikban.
Az énekes-dalszerző őszintén bevallja a könyvében, hogy soha nem volt házassághívő, inkább az összetartozásban bízott. Nem esküdött örök hűséget szexuális értelemben, nem is nagyon hitt ebben. Az eskü lelki tartalmát viszont komolyan gondolta, be is tartotta, ezzel együtt, ahogy fogalmaz, a „házasságkötésük merő formalitás volt.” Édesapja és Ági kívánságának engedelmeskedve nősült meg végül 1972-ben. Ekkor a „régi” Hungária már öt éve üzemelt, de még messze volt az „új Hungária” 1980-as berobbanása, a legendás E-Klubos koncerttel, meg a Rock And Roll Party 600 ezres lemezeladással.
Mint írja Fenyő, a házasság elsősorban Áginak volt fontos, de szerette, úgyhogy beadta a derekát. Öt év alatt két gyerekük született, ők „legalább értelmet adtak” a házasságnak. A zenész bevallotta a második kötetben, hogy egyáltalán nem volt idilli a viszony, voltak ugyan harmonikus periódusok, de a felesége „megmondó asszonyság” lett.
Fenyőt nyomasztotta, hogy a neje úgy gondolta, kiosztotta a szerepeket, ő a főnök, a zenész férj pedig csak keressen pénzt. Ebben a témában persze mindig volt Fenyőnek is pár keresetlen szava, így voltak hangos veszekedések a kapcsolatban. Az énekest zavarta, hogy a gyerekek is hallották a kiabálásokat, de utólag ezzel már nem tudott mit tenni.
Mint írta Fenyő, Ágival „szeretlek is, meg nem is” kapcsolatban éltek sokáig, és volt időszak, amikor külön is éltek.
Korábban elképzelni sem tudta, hogy gyerekei anyját, a feleségét bárkiért lecserélné, de egy „kis bolondos cuncimókus” megbabonázta. 38 éves volt ekkor a zenész, mint írja, egy ideig próbálta titokban tartani a viszonyt, de egy éjjel lebukott.
A felesége természetesen azonmód kidobta őt, de nem kellett messzire ballagnia, mert a környéken volt egy teljesen üres lakása, ahol még ágy sem volt. Azon a hajnalon már ott aludt a padlón, új partnere pedig másnap beköltözött hozzá. Az együttélés három hónapig tartott, utána kikísérte a nőt a trolibusz megállójába, majd visszatért a feleségéhez, aki beengedte a közös lakásba.
Mint ismert, Fenyő korábban a szüleivel az Egyesült Államokban, New Yorkban élt, de nem maradhattak, ugyanis a hidegháború közepén a bevándorlási hivatal két ügynöke váratlanul megjelent náluk, és fel is tették a családot egy Európába tartó járatra. Tárgyalás, fellebbezés, maradási lehetőség nem volt. Utána azonban még jött egy csavar Fenyő Miklós hazatérésének történetében.
Fenyő Miklós élete utolsó éveiben sem maradt egyedül, erről itt írtunk hosszabban.
Fenyő Miklós 78 éves korában hunyt el, tüdőgyulladás okozta szövődmények következtében. A hazai rock and roll zene megkerülhetetlen alakja, eMeRTon-díjas énekes, billentyűs, dalszerző, szövegíró óriási űrt hagy maga után, zenészek százai búcsúznak tőle. Fenyő Miklós halála több ezer rajongónak is örökre feldolgozhatatlan marad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.