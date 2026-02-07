Alekosz kitálalt a Tisza csúcspolitikusáról: Luxusprostik ki-be járnak a villájába

A Frizbi TV YouTube-csatornán péntek este 19 órától látható adásban Alekosz már a belépőjével jelezte, hol áll: a párt logójával ellátott pulóverben érkezett a stúdióba. A Beköltözve Hajdú Péterrel legújabb adásában a celeb nemcsak, hogy végig magasztalta a Tiszát, de a házigazdát, Hajdú Pétert többször meg is fenyegette: ha az ellenzék nyer április 12-i választáson, Hajdút bilincsben viszik majd el.
Ám ahogy telt az idő, Alekosz egyre inkább belelendült. A tiszás politikusokról kizárólag szuperlatívuszokban beszélt, mígnem egy ponton kitálalt Kapitány Istvánról. Olyan dolgokat kezdett mondani, amitől még Hajdú Péternek is elakadt a szava.
„Az egy playboy, a Kapitány. Az egy playboy. Szerintem ő igénybe vesz prostikat is. Ő biztos, hogy prostikat is igénybe vesz, egy playboy. Egy jó kiállású gyerek a Kapitány Pista. Szerintem biztos, ha van egy kis esze... Figyelj, ő egy jó kiállású playboy. Hát, milyen vonzó még férfi szemmel is. Ő egy jó férfi. Biztos, hogy luxusprostik ki-be járnak a villájába. Nem ismerem a magánéletét, de ezt kinézem belőle mondjuk... Nekem tetszik a pali. Egy vagány, belevaló... Leszüreteli a felhozatalt. Jól teszi! A luxuscsajok luxus-Mercijeit megtölti V-Power Racinggel. Ad egy kártyát nekik, és akkor ingyen mennek a csajok” – mondta a műsorban Alekosz.
Hajdú Péter próbálta visszafojtani a nevetését, de végül csak ennyit reagált:
„Nem ismerem, de ezt nem gondolnám róla....”
Alekosz azonban itt sem állt meg, és tovább fűzte gondolatait:
„Hát, figyelj, a kiállása... Világlátott ő azért. De nem baj az, férfi, élni kell!”
Az elképesztő interjú azonban itt még korántsem ért véget. Alekosz ugyanis nemcsak beszélt, hanem nyíltan fenyegetőzni is kezdett. A Tisza-logós pulóverben feszítő celeb hosszasan sorolta, kiket látna szívesen rács mögött abban az esetben, ha április 12-én a Tisza Párt kerülne hatalomra. Még Hajdú Pétert is börtönbe küldené.
„De téged nem azért fognak elvinni. Hogy miért? Hát, azt a Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal majd megvizsgálja. Téged az Európai Ügyészség is megvizsgál majd. S akkor ők eldöntik, mi lesz a sorsod. Április 13-án a számláidat zárolják, és az egyik kocsid is biztosan ugrik” – mondta határozottan Alekosz, aki arról is beszámolt, hogy a tiszásokat a bosszú vezérli.
„Mondtad egyszer: amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten. Hát, most akkor ez lesz a fogadjisten. És azt mondod, hogy bosszú? Igen.
És nagyon sok tiszás van, akit a bosszú vezérel.
De azért vezérli a bosszú őket, mert van rá okuk. Ez legalább erős motiváció. A bosszúvágy lehet, hogy rossz tanácsadó, de erős motiváció” – árulta el Hajdúnak Alekosz.
