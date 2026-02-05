"Nem érek rá" – Fenyő Miklós kádban volt egy nővel, amikor Erdős Péter megsértődött rá

Fenyő Miklósról többször elhangzott, hogy nem ápolt jó viszont a rendszerváltás előtti idők magyar könnyűzenéjének teljhatalmú urával Erdős Péterrel, akiről köztudott volt, hogy együtteseket, előadókat tudott felemelni és eltiporni, a TTT, a „tiltott, tűrt, támogatott” kultúrpolitika alapján. A zenész a Mélyvíz, csak megúszóknak című könyvében leírja, hogy ő a Hungária hatvanas évek végi felfutása után kitartóan ostromolta a Hanglemezgyártó Vállalat illetékeseit, de szerinte „bizalmi elvtársak bizalmas értekezéseken” döntöttek arról, mi kell a fiataloknak.
Fenyő utólag még mindig szerencsésnek mondta magát, mert látott több olyan zenészt, aki nem jelentethetett meg zenei anyagot, otthagyta a zenei pályát, más irányba ment, és nem lett boldog élete. A Hungária eleinte csak kislemezt adhatott ki két dallal, de ők ennél többre vágytak, Fenyő pedig, mint zenekarvezető, néha bement és fiatalos vehemenciával okoskodott.
Nem voltam az a jól smúzolós fajta. Erdőstől pedig annyi földbe döngölést kaptam, hogy a helyemben más már régen feladta volna
– írta.
Szerinte Erdős Péter fölényeskedően beszélt bele, magas pozícióból, kioktatta őt, hogy „ne hőzöngjön.” A popcézár elmondta neki, hogy az a baja Fenyőnek, hogy az igazságot keresi, de „az igazságot a Markó utcában osztogatják.” Ezzel persze a bíróságra célzott, de Fenyő kitartóan próbálkozott.
Úgy gondolta, hogy amerikai múltja, a család disszidálási helyzete sem segített a helyzetén, de elmesélt egy sztorit is a könyvében, amely majdnem évekre visszavetette a Hungáriát. A történet szerint a „fürdőkádban hancúrozott egy nádszál kisasszony” társaságában, amikor csengett a telefonjuk. A hazai popzene ura volt személyesen, a telefont pedig a fia zenei karrierje iránt akkor nem túlzottan lelkesedő Fenyő apja vette fel, aki bekiabált a fiának, gúnyos hangon, hogy „valami Erdős keres, valami kiadótól.”
Fenyő úgy emlékszik, hogy ez 1968-ban lehetett, amikor neki még fogalma nem volt, ki az az Erdős, úgyhogy flegmán kikiabált a kádból, ahol „egy kis hableánnyal” szórakozott, hogy „most nem ér rá, hívja vissza később.” Később egy bennfentestől megtudta, hogy Erdős épp akkor került feljebb, fontosabb pozícióba, és a fiatal Hungária együttest akarta felkérni, hogy lépjenek fel a Budapesti Nemzetközi Vásáron. Mondani sem kell, ebből nem lett semmi.
A nyegle reakció, a flegma visszaszólás miatt megsértődött, de annyira, hogy 12 évvel később sem enyhült Erdős haragja vagy sértettsége. Mint több interjúban elhangzott, az „új Hungária” úgy tudta felvenni a Rock And Roll Party című lemezt, hogy a hanglemezgyár másik vezetője, Wilpert Imre (akkori MHV főszerkesztő) támogatta, miközben Erdős épp nyaralt. Ekkor már Novai Gábor intézte a zenekar ügyeit a lemezgyárnál, a békesség kedvéért. Amikor Erdős hazajött, már nem állíthatta le a projektet.
A Hungáriának 1968-ban már megvolt az első saját klubja a budapesti belvárosban, az Utasellátó Vállalat egyik kultúrhelyiségében, majd 1972-ig folyamatosan zenéltek kisebb-nagyobb klubokban. 1970-ben történt, hogy Fenyő egy koncert végén, az Ifiparkban bemondta a mikrofonba, hogy Erdős Péter azt közölte vele leereszkedő stílusban, hogy Hungária-nagylemez csak akkor lesz, ha „a közvélemény döngeti az ajtaját a nagylemez kikövetelése érdekében.”
Miklós szerint akkor tízezer ember volt az Ifiparkban, zömmel sikítozó tinilányok, akik egy része pár nappal később – vélhetően szervezetten – berontott a lemezgyár irodáiba, követelve a Hungária albumot. Ekkor dőlhetett el, hogy mégis lesz lemez, ebben kiemelte S. Nagy István dalszerző-szövegíró szerepét, nélküle nem ment volna.
Fenyő szerint, amikor megjelent a Koncert a Marson, a rajongók „elkapkodták, mint a cukisüteményt.” Két hét alatt elfogyott az összes, 25 ezret nyomtak belőle elsőre, de „Erdős nem akarta jóllakatni a frissen kiéheztetett szerelmeseket."
Szerinte inkább az Illés-Metró-Omega triumvirátusban hitt, nem szerette az újabb zenéket.
Ezzel együtt később kénytelenek voltak nyomni még 25 ezer példányt a lemezből, elérték az 50 ezret, ami akkor aranylemeznek számított. Fenyő harca a lemezgyár urával ezzel nem zárult le, de az aranylemez felkerült a Hungária énekesének falára évtizedekre, erre volt a legbüszkébb, pedig a gigászi sikerek csak később jöttek, a 80-as évek elejétől.
A zenekar a Ki mit tud?-on és a Táncdalfesztiválon sikert aratott, utána jött a lemez, amely az Illés és az Omega mögött egy időre feljött a harmadik helyre. Fenyő a könyvében a gázsikról is mesél, akkoriban csak az ORI-n, az Országos rendező irodán keresztül léphettek fel bárhol. 630 forint volt a maximális összeg, amit egy zenekar kaphatott, Miklós akkoriban 150-et vitt haza egy buli után, eseteként 300-at, mint zenekarvezető. A többiek 120 és 240 forint között kerestek zenekari tagként fellépésenként. A KSH adatai szerint akkoriban, 1970-ben 2200 forint volt a havi átlagkereset Magyarországon.
Mint írtuk korábban, Fenyő Miklós szüleivel az Egyesült Államokban, New Yorkban élt, de nem maradhattak, ugyanis a hidegháború közepén a bevándorlási hivatal két ügynöke váratlanul megjelent náluk, és fel is tették a családot egy Európába tartó repülőjáratra. Tárgyalás, fellebbezés, maradási lehetőség nem volt. A nők nagy kedvence lett itthon, de fiatalon megnősült, noha soha nem volt házasságpárti - viharos házasságáról itt írtunk hosszabban.
Fenyő Miklós 78 éves korában hunyt el, tüdőgyulladás okozta szövődmények következtében. A hazai rock and roll zene megkerülhetetlen alakja, eMeRTon-díjas énekes, billentyűs, dalszerző, szövegíró óriási űrt hagy maga után, zenészek százai búcsúznak tőle. Fenyő Miklós halála több ezer rajongónak is örökre feldolgozhatatlan marad.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.