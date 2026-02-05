"Nem érek rá" – Fenyő Miklós kádban volt egy nővel, amikor Erdős Péter megsértődött rá

Fenyő Miklósról többször elhangzott, hogy nem ápolt jó viszont a rendszerváltás előtti idők magyar könnyűzenéjének teljhatalmú urával Erdős Péterrel, akiről köztudott volt, hogy együtteseket, előadókat tudott felemelni és eltiporni, a TTT, a „tiltott, tűrt, támogatott” kultúrpolitika alapján. A zenész a Mélyvíz, csak megúszóknak című könyvében leírja, hogy ő a Hungária hatvanas évek végi felfutása után kitartóan ostromolta a Hanglemezgyártó Vállalat illetékeseit, de szerinte „bizalmi elvtársak bizalmas értekezéseken” döntöttek arról, mi kell a fiataloknak.

Fenyő Miklós Hungáriás korszakában éveken át szállította a slágereket (Fotó: Szabolcs László / hot! archív)

Fenyő utólag még mindig szerencsésnek mondta magát, mert látott több olyan zenészt, aki nem jelentethetett meg zenei anyagot, otthagyta a zenei pályát, más irányba ment, és nem lett boldog élete. A Hungária eleinte csak kislemezt adhatott ki két dallal, de ők ennél többre vágytak, Fenyő pedig, mint zenekarvezető, néha bement és fiatalos vehemenciával okoskodott.

Nem voltam az a jól smúzolós fajta. Erdőstől pedig annyi földbe döngölést kaptam, hogy a helyemben más már régen feladta volna

– írta.

Szerinte Erdős Péter fölényeskedően beszélt bele, magas pozícióból, kioktatta őt, hogy „ne hőzöngjön.” A popcézár elmondta neki, hogy az a baja Fenyőnek, hogy az igazságot keresi, de „az igazságot a Markó utcában osztogatják.” Ezzel persze a bíróságra célzott, de Fenyő kitartóan próbálkozott.

Fenyő Miklós flegma volt, Erdős megsértődött

Úgy gondolta, hogy amerikai múltja, a család disszidálási helyzete sem segített a helyzetén, de elmesélt egy sztorit is a könyvében, amely majdnem évekre visszavetette a Hungáriát. A történet szerint a „fürdőkádban hancúrozott egy nádszál kisasszony” társaságában, amikor csengett a telefonjuk. A hazai popzene ura volt személyesen, a telefont pedig a fia zenei karrierje iránt akkor nem túlzottan lelkesedő Fenyő apja vette fel, aki bekiabált a fiának, gúnyos hangon, hogy „valami Erdős keres, valami kiadótól.”

Fenyő Miklós meghalt, de az életszeretete velünk marad: szerette a nőket, a nők pedig őt (Fotó: Fortepan / Domokos József)

Fenyő úgy emlékszik, hogy ez 1968-ban lehetett, amikor neki még fogalma nem volt, ki az az Erdős, úgyhogy flegmán kikiabált a kádból, ahol „egy kis hableánnyal” szórakozott, hogy „most nem ér rá, hívja vissza később.” Később egy bennfentestől megtudta, hogy Erdős épp akkor került feljebb, fontosabb pozícióba, és a fiatal Hungária együttest akarta felkérni, hogy lépjenek fel a Budapesti Nemzetközi Vásáron. Mondani sem kell, ebből nem lett semmi.