Bangó Margit állapota: Közleményt adott ki a 100 Tagú Cigányzenekar

Bátorító, lélekemelő üzenetet küldött a 100 Tagú Cigányzenekar Bangó Margitnak, aki már kétszer is hősiesen legyőzte daganatos betegséget, ám az elmúlt évek sorozatos operációi és kemoterápiás kezelései után most ismét kórházban küzd az egészségéért.
A 100 Tagú Cigányzenekar hivatalos közleményében mielőbbi teljes gyógyulást kívánt a Kossuth-díjas művésznőnek, elnökük, Danyi Lőrinc Róbert pedig azt üzente, remélik, hogy minél hamarabb újra színpadra léphetnek vele. A bejegyzéshez szinte azonnal hozzászólt Bangó Margit unokája, Tina, valamint Emilio is. Azt írták, nagyon köszönik a támogatást, és bíznak abban, hogy Margit Isten segítségével hamarosan újra színpadra állhat.
„Mielőbbi teljes felépülést kíván a 100 Tagú Cigányzenekar Bangó Margit művésznőnek, aki valóban egyedülálló a világon. A Kossuth-díjas, világszerte elismert művésznő egyedülálló hangjával és páratlan életművével maradandót alkot a magyar és a cigány zenei kultúrában. A cigány dalokat hitelesen, szívből jövően tolmácsolja, generációk szívét érinti meg, és olyan értéket teremt, amelyet itthon és a nagyvilágban egyaránt tisztelet és elismerés övez.
A Hungarikum 100 Tagú Cigányzenekar számára mindig megtiszteltetés és őszinte büszkeség, amikor megoszthatjuk vele a színpadot. Különösen nagy jelentőséggel bír számunkra, hogy a Magyar Örökség Díjat is együtt vehettük át. Ez az elismerés közös munkánk és a magyar zenei kultúra iránti elkötelezettségünk méltó visszaigazolása. A közös muzsikálás minden alkalommal felemelő és emlékezetes pillanat számunkra.
Bízunk benne, hogy hamarosan újra együtt adhatunk felejthetetlen élményt a nagyérdemű közönségnek.
Danyi Lőrinc Róbert”
– írták.
A közösségi médiában sajnos futótűzként terjedtek a különböző álhírek, Emilio és Tina azonban megelégelték a sértő és sokszor valótlan találgatásokat. Emilio bejegyzése szerint a „Mama” beleegyezésével álltak a kamerák elé, hogy egyszer és mindenkorra tiszta vizet öntsenek a pohárba.
„Szeretnénk eloszlatni minden rémhírt: a kórházban fekvő nő egy harcos. Mindenkinek köszönjük az aggódást. Az állapotáról annyit kell tudni, hogy jelenleg is kórházban van, de jó úton halad a gyógyulás felé, és az orvosok is jó híreket mondtak. Mi imával küzdünk a rossz ellen. Szó sincs arról, hogy magatehetetlen lenne, hála Istennek jár-kel”
– adta hírül Emilio és Tina.
