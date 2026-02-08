Bangó Margit állapota: Közleményt adott ki a 100 Tagú Cigányzenekar

Bátorító, lélekemelő üzenetet küldött a 100 Tagú Cigányzenekar Bangó Margitnak, aki már kétszer is hősiesen legyőzte daganatos betegséget, ám az elmúlt évek sorozatos operációi és kemoterápiás kezelései után most ismét kórházban küzd az egészségéért.

Bangó Margit ismét megküzd a súlyos betegséggel (Fotó: Markovics Gábor)

Bangó Margit állapota: Ezt üzente a 100 Tagú Cigányzenekar

A 100 Tagú Cigányzenekar hivatalos közleményében mielőbbi teljes gyógyulást kívánt a Kossuth-díjas művésznőnek, elnökük, Danyi Lőrinc Róbert pedig azt üzente, remélik, hogy minél hamarabb újra színpadra léphetnek vele. A bejegyzéshez szinte azonnal hozzászólt Bangó Margit unokája, Tina, valamint Emilio is. Azt írták, nagyon köszönik a támogatást, és bíznak abban, hogy Margit Isten segítségével hamarosan újra színpadra állhat.

„Mielőbbi teljes felépülést kíván a 100 Tagú Cigányzenekar Bangó Margit művésznőnek, aki valóban egyedülálló a világon. A Kossuth-díjas, világszerte elismert művésznő egyedülálló hangjával és páratlan életművével maradandót alkot a magyar és a cigány zenei kultúrában. A cigány dalokat hitelesen, szívből jövően tolmácsolja, generációk szívét érinti meg, és olyan értéket teremt, amelyet itthon és a nagyvilágban egyaránt tisztelet és elismerés övez.

A Hungarikum 100 Tagú Cigányzenekar számára mindig megtiszteltetés és őszinte büszkeség, amikor megoszthatjuk vele a színpadot. Különösen nagy jelentőséggel bír számunkra, hogy a Magyar Örökség Díjat is együtt vehettük át. Ez az elismerés közös munkánk és a magyar zenei kultúra iránti elkötelezettségünk méltó visszaigazolása. A közös muzsikálás minden alkalommal felemelő és emlékezetes pillanat számunkra.

Bízunk benne, hogy hamarosan újra együtt adhatunk felejthetetlen élményt a nagyérdemű közönségnek.

Danyi Lőrinc Róbert”

– írták.

Emilio megtörte a csendet Bangó Margit betegsége kapcsán

A közösségi médiában sajnos futótűzként terjedtek a különböző álhírek, Emilio és Tina azonban megelégelték a sértő és sokszor valótlan találgatásokat. Emilio bejegyzése szerint a „Mama” beleegyezésével álltak a kamerák elé, hogy egyszer és mindenkorra tiszta vizet öntsenek a pohárba.