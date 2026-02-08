„Nagyon váratlanul ért” – Fenyő Miklósról mesélt az Omega legendás dobosa

A Hungária elhunyt frontemberéről is mesélt megkeresésünkre az Omega legendás dobosa, Debreczeni Ferenc Ciki, aki szerint Fenyő Miklós profin és tudatosan építette karrierjét, tökéletesen hozta az amerikai rock and roll életérzést.

Milliók gyászolják a 78 évesen elhunyt Fenyő Miklóst

(Fotó: Csudai Sándor/Origo)

Az első emlékem a Hungáriáról még a katonaságból van. A körletben, a tévén ment a Ki mit tud?, éppen ezt nyerte meg kategóriájában a Hungária, a Neoton előtt. Én aztán leszereltem, főiskolára jártam, majd pont a Neotonba mentem zenélni.

Sokszor látta Fenyő Miklósékat színpadon

Nem sokkal később, 1971-től már az Omegában dobolt Ciki, aki nem gondolja, hogy a Hungáriával rivalizáltak volna. „Mi az Omegával inkább a Neotonnal voltunk riválisok a Táncdalfesztivál miatt. A Hungáriával párhuzamosan futott kicsit a pályánk, volt, hogy ugyanott léptünk fel egy nap különbséggel. Balázs Fecóval jártunk össze, elmentünk persze megnézni a Hungáriát az Ifjúsági Parkban. Hasonló volt a pályánk, profin csinálták ezt, Miki jó hozta a stílust, jól énekelt és billentyűzött, hozták az életérzést hosszú évtizedeken keresztül” – emlékezett vissza a zenész.

Fenyő Mikiről azt gondolom, hogy nagyon tisztességesen adaptálta Magyarországon az amerikai rockzenét, mellette a táncot, a kultúrát. Nagyon szépen csinálta a pályáját.

Noha ritkán találkoztak, inkább csak rendezvények, koncertek alkalmával, Ciki szerint Miklós tudatosan építette az életútját. „Néha furcsa volt, de a cél érdekében jól csinálta, amit csinált” – jegyezte meg. Fenyőnek volt két erősebb stílusváltása a 80-as években, amikor a szólókarrierből átment előbb a break, majd a szintipopos eurodiszkó felé, de ekkor is százezerszám adta el a lemezeket, hol szólóban, hol Bodnár Attilával. Később visszatért a régi rock and rollhoz, és már maradt is ezen a területen.

A rcok örök, Debreczeni Ferenc Ciki idén is folytatja

(Fotó: Omega Testamentum/Facebook)

„Nemes Laci utánam nem sokkal került az Omegához technikusként, ő lakott a Szent István parknál, ott találkoztunk sokat, ott pakoltunk be, a lakása környékén volt egy tárolóhely. Ő volt közvetlen kapcsolatban a zenekarral és Fenyő Mikivel, persze szerette a rock and rollt. Miután átkerült hozzánk, az Omega-stílust is nagyon megszerette” – mesélte.