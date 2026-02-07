„Fél éve nem voltam otthon, de most már hazamegyek” – jó hír jött az Omega kórházban lévő legendájáról, Molnár György Elefántól

Még a kórházban van az Omega 76 éves gitárosa, és még egy másfél hétig biztos, hogy marad: de ha minden jól megy, végre hazaengedik. Molnár György Elefánt elmesélte, hogy természetesen nagyon várja, hogy otthon erősödjön tovább.

Molnár György Elefánt egyre erősebb, februárban hazamehet a kórházból (Fotó: Szabolcs László)

Jól vagyok, innen már hazafelé vezet az utam. Erősödöm... Napi kétszer van torna, délelőtt és délután. Harcolok a lépcsőkkel, de már jól megy.

Mint mondta, zenei tervek vannak, de ezekről most még nem szeretne bővebben mesélni – de ha aktualitásuk lesz, beszámol majd ezekről.

Ahhoz előbb teljes talpra kell állni. Ha kijövök, nem azt jelenti, hogy felülök a ringlispílre… ha kijövök, onnan még egy-másfél hónap, mire teljes értékűnek fogom érezni magam

– tette hozzá az Omega legendája.

A napjai mérsékelten izgalmasak, minden nap ötkor van ébresztő, van napi két torna, vannak vizsgálatok. Korábban egyedül volt, most lett szobatársa, jól kijönnek egymással.

Molnár György Elefánt egyre erősebb

Az étvágyam jó, de 14 kilót fogytam. Nem méregetem magam, a fizikai kondícióm a fontos, hogy tudjak lépcsőzni, sétálni.

A Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas gitáros-zeneszerző egyre erősebbnek érzi magát, de kizárólag a családot fogadja a kórházban, nem szeretné, hogy látogassák mások. Mint mondta, nem is nagyon hívogatja a régi zenésztársakat, barátokat, mert sokan meghaltak… De Trunkos Andással, Charlie-val, Kristóf Gáborral szokott beszélni. „Tőle tanult Charlie trombitálni, annak idején egy iskolába jártunk. Fél évszázados barátom” – mesélte a kiváló zenészről.

„Fél éve nem voltam otthon… de most már hazamegyek” – tette hozzá az egyre derűlátóbb zenész.

Molnár György Elefánt már optimista (Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld)

Mi történt Molnár Györggyel?

Nyolcórás nyitott szívműtéten esett át tavaly ősszel az Omega legendája, Molnár György Elefánt, nem sokkal a 76. születésnapja előtt, amelyet így a kórházban volt kénytelen megünnepelni. A banda menedzsere akkor elmondta, „amit kellett és lehetett, azt kicserélték” a zenész szívénél, majd ezt követően egy lassú gyógyulási folyamat vette kezdetét, ami alatt folyamatosan felügyelet alatt állt.

Szeptemberben mindig megünnepelhetem a második születésnapomat. Merthogy az operációt követően néhány nappal meghaltam. De az orvosok, akiknek nem lehetek elég hálás, újjáélesztettek, és kaptam még egy esélyt az életre. Hosszú, gyötrelmes időszak volt ez, és leginkább csak emlékfoszlányok maradtak meg bennem erről

– nyilatkozta még decemberben. Jó hír tehát, hogy a hazai rock egyik legfontosabb zenekarának gitárosa egyre jobban van, az Omega közös történetének azonban vége, elképzelhetetlen bármilyen folytatás.