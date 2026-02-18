Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
1°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megszakad a szív: Így néz ki most Dudás Miki sírja

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 06:00
Dudás Mikisírtragédia
Az egykori olimpikon váratlan, januári halála mindenkit megrendített az országban. Dudás Miki sírján látszik, hogy rendszeresen járnak ki hozzá, a család és sporttársak gondoskodása mellett számos virág és emlékszalag jelzi, hogy emlékét mélyen őrzik.
Bors
A szerző cikkei

„Érzem közel vagy, mégis oly távol… Örök a hosszú álom s végtelen az út…” – ezek a könnyeket facsaró sorok olvashatók azokon a szalagokon és díszeken, amelyek százai borítják a Dudás Miki sírját. A korábban világbajnok és olimpikon kajakozó tragikus halála óta a gyászolók nem győzik borítani virágokkal és személyes búcsúsorokkal a sírhelyet, így próbálva meg kifejezni végtelen szeretetüket Miki iránt.

Dudás Miki özvegye egyedül neveli két gyermekét.
Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett könyörtelenül nehéz időket kénytelen átélni (Fotó: Mediaworks)

Dudás Miki halála megrázta az országot: Így néz ki most a sírja

Dudás Miki 34 éves korában hunyt el 2026. január 5-én budapesti otthonában, egész Magyarországot megrázta hirtelen és váratlan távozásával. A rendőrségi helyszínelés után a soron kívül elvégzett boncolás olyan sérüléseket talált a testén, amelyek miatt – halált okozó testi sértés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen – nyomozás indult az ügyben, és a vizsgálat még mindig nem zárult le. A tragédia még fájdalmasabb, mert Dudás Miki családja az elmúlt hónapokban már más súlyos veszteséget is elszenvedett: édesapját brutális bántalmazás után vesztette el, így az olimpikon maga is gyászoló családtagként próbálta összetartani szeretteit tragikus halááig.

Dudás Miki sírja tele van virágokkal.
Dudás Miki sírja telis tele van virágokkal, díszekkel (Fotó: Bors)

Szörnyű Valentin napon van túl Szigligeti Ivett

A sportvilág, ismerősök és rajongók közössége azóta is megemlékezik róla – mindenki a saját módján. Özvegye, Szigligeti Ivett két kisgyermekkel maradt Miki nélkül, és szívszorító vallomásokat oszt meg közösségi oldalain arról, hogyan próbálja megélni az első Valentin-napot férje nélkül: „Amíg lélegzem, amíg a gyermekeink szívében tovább dobog a mi szerelmünk, mindig együtt leszünk. Nincs olyan, hogy vége” – írta, miközben egy családi fotót is közzétett, amelyen Miki mosolyog gyermekei oldalán.

Dudás Miki családja gondoskodik arról, hogy kellő tisztelettel emlékezzenek a sportolóra.
Dudás Miki gyászolói sosem felejtik a legendát (Fotó: Bors)

Rengetegen voltak a temetésen

A temetésről készült beszámolók szerint egyébként a sírnál rengetegen gyűltek össze, hogy elbúcsúzzanak a kajakozótól, akit nemcsak sporteredményei, hanem emberi története is ismertté tett. Barátok, sporttársak és rajongók virágokkal, mécsesekkel és kézzel írt üzenetekkel lepték el a sírhelyet, ahol a gyászfátyol szinte takarásba vonja a földet. Úgy látszik a heves érdeklődés azóta sem látszik csillapodni. Miközben a hatóságok tovább vizsgálják a halál körülményeit, a család és a közösség még mindig a fájdalommal küzd. A sír, amelyen a rengeteg csokor alig hagy szabad helyet, ma már nem csupán egy nyughely, hanem az emlékezés és a szeretet élő szimbóluma. Azé a férfié, akit hiába várnak vissza, mégis örökre a szívükben őriznek a szerettei és a rajongói.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu