Megszakad a szív: Így néz ki most Dudás Miki sírja

„Érzem közel vagy, mégis oly távol… Örök a hosszú álom s végtelen az út…” – ezek a könnyeket facsaró sorok olvashatók azokon a szalagokon és díszeken, amelyek százai borítják a Dudás Miki sírját. A korábban világbajnok és olimpikon kajakozó tragikus halála óta a gyászolók nem győzik borítani virágokkal és személyes búcsúsorokkal a sírhelyet, így próbálva meg kifejezni végtelen szeretetüket Miki iránt.

Dudás Miki özvegye, Szigligeti Ivett könyörtelenül nehéz időket kénytelen átélni (Fotó: Mediaworks)

Dudás Miki halála megrázta az országot: Így néz ki most a sírja

Dudás Miki 34 éves korában hunyt el 2026. január 5-én budapesti otthonában, egész Magyarországot megrázta hirtelen és váratlan távozásával. A rendőrségi helyszínelés után a soron kívül elvégzett boncolás olyan sérüléseket talált a testén, amelyek miatt – halált okozó testi sértés gyanúja miatt ismeretlen tettes ellen – nyomozás indult az ügyben, és a vizsgálat még mindig nem zárult le. A tragédia még fájdalmasabb, mert Dudás Miki családja az elmúlt hónapokban már más súlyos veszteséget is elszenvedett: édesapját brutális bántalmazás után vesztette el, így az olimpikon maga is gyászoló családtagként próbálta összetartani szeretteit tragikus halááig.

Dudás Miki sírja telis tele van virágokkal, díszekkel (Fotó: Bors)

Szörnyű Valentin napon van túl Szigligeti Ivett

A sportvilág, ismerősök és rajongók közössége azóta is megemlékezik róla – mindenki a saját módján. Özvegye, Szigligeti Ivett két kisgyermekkel maradt Miki nélkül, és szívszorító vallomásokat oszt meg közösségi oldalain arról, hogyan próbálja megélni az első Valentin-napot férje nélkül: „Amíg lélegzem, amíg a gyermekeink szívében tovább dobog a mi szerelmünk, mindig együtt leszünk. Nincs olyan, hogy vége” – írta, miközben egy családi fotót is közzétett, amelyen Miki mosolyog gyermekei oldalán.

Dudás Miki gyászolói sosem felejtik a legendát (Fotó: Bors)

Rengetegen voltak a temetésen

A temetésről készült beszámolók szerint egyébként a sírnál rengetegen gyűltek össze, hogy elbúcsúzzanak a kajakozótól, akit nemcsak sporteredményei, hanem emberi története is ismertté tett. Barátok, sporttársak és rajongók virágokkal, mécsesekkel és kézzel írt üzenetekkel lepték el a sírhelyet, ahol a gyászfátyol szinte takarásba vonja a földet. Úgy látszik a heves érdeklődés azóta sem látszik csillapodni. Miközben a hatóságok tovább vizsgálják a halál körülményeit, a család és a közösség még mindig a fájdalommal küzd. A sír, amelyen a rengeteg csokor alig hagy szabad helyet, ma már nem csupán egy nyughely, hanem az emlékezés és a szeretet élő szimbóluma. Azé a férfié, akit hiába várnak vissza, mégis örökre a szívükben őriznek a szerettei és a rajongói.