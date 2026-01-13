Zámbó Krisztián kórházi meglepetése minden volt, csak szokványos nem

Zsuzska már otthon lábadozik, miután a hétvégén balesetet szenvedett, és azonnali műtétre volt szüksége. A felépülés első napjait azonban nem egyedül tölti: Zámbó Krisztián minden percben mellette áll, és gondoskodik róla.

Zámbó Krisztián szerelme hosszú időre ágyhoz lesz kötve (Fotó: Mediaworks archív)

Zámbó Krisztián meglepetés csomaggal kedveskedett

Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzska a hétvégén szenvedett balesetet, egy villamosmegállóban csúszott meg a jeges úton, és eltörte a belső sípcsontját. Az énekes az Instagram-oldalán számolt be a történtekről, egy videóban még azt is megmutatta, ahogy szerelmét kitolják a műtőből. Bár Zsuzskát napokig kórházban ápolták, mostanra már otthon lábadozik, ahol Krisztián egész nap figyel rá, ápolja, ellátja, és igyekszik mindenben a kedvében járni.

Mielőtt azonban elhagyhatta volna a kórházat, Zámbó Krisztián párja igazán különleges ajándékcsomagot kapott szerelmétől, amit hangos nevetések között meg is osztott a követőivel. A videó alapján a „létfontosságú” kellékek között szerepelt kaparós sorsjegy, szexi csipkés bugyi, egy üveg Jack Daniels, sőt még egy új karóra is. Természetesen a praktikus dolgok sem maradtak el: fájdalomcsillapító, krémek és egy kis készpénz is lapult a csomagban. Zámbó Krisztián barátnője szemmel láthatóan jókedvűen fogadta a meglepetéseket, hiszen ki ne örülne egy kis humornak és figyelmességnek, amikor napokig ágyhoz kötve kénytelen pihenni.

Az énekes rendszeresen látogatta a kórházban Zsuzskát (Fotó: Instagram)

Az énekes mindent megtesz szerelme kényelméért

Az énekes nemcsak ajándékokkal bizonyítja törődését a lábszártörést szenvedett szerelmének. Zsuzska elárulta, hogy Krisztián 100 százalékosan helyt áll: hajnalban kel, kutyát sétáltat, reggelit készít, vezeti a háztartást, ápolja őt, és a vitamin- valamint gyógyszerbevitelre is odafigyel. Zámbó Krisztián Zsuzsikája korábban lapunknak azt is elmondta, hogy soha nem tört még el semmije, pedig tornászmúltja miatt bőven volt már veszélyes helyzetben.

Az egész annyira gyorsan történt, hogy nem is emlékszem pontosan a pillanatra, csak arra, hogy nagyon fájt. Az a furcsa, hogy mindig magassarkút hordok, azon a napon viszont bakancs volt rajtam. Valószínűleg nem volt rendesen felsózva az út

– mesélte Zsuzska a Borsnak a napokban, aki az eset után még saját lábán ment haza. Mostanra csak a pihenés maradt számára, ötleteket gyűjt, hogy a hosszas mindennapokat hogyan tölthetné minél praktikusabban, izgalmasabban.