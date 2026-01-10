Balesetet szenvedett Zámbó Krisztián barátnője, azonnal műteni kellett

Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 21:02
Kórházból jelentkezett be az énekes.
Balesetet szenvedett Zámbó Krisztián barátnője, Takács Zsuzska, azonnal műteni kellett. A történtekről Krisztián számolt be a hivatalos Instagram-oldalán egy videóval, amelyen látható, Zsuzskát épp kitolják operáció után. 

Drága szerelemem egy villamosmegállóban haladva sajnos megcsúszott a jeges úton és eltört a belső sípcsontja. De, mint látható, az altatás bejött neki. Annyit viszont még hozzátennék, hogy a megállókat sem ártana sózni

 - írta a videójához Zámbó Krisztián, akinek a felvételelét látva csak úgy záporoztak a jobbulást kívánó megjegyzések.

De édesek vagytok! Köszönöm szépen mindenkinek

 - hálálkodott Zsuzska a kommenteket olvasva.

 

